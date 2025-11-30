ABD, Afgan Pasaport Sahiplerine Vize Verilmesini Askıya Aldı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Beyaz Saray yakınında gerçekleşen silahlı saldırı sonrası Afgan pasaport sahibi bireylere vize verilmesi işlemlerini derhal askıya aldığını duyurdu. Bu karar, kamu güvenliği önlemlerini artırma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor ve olayın ardından alınan bir önlem olarak öne çıkıyor.

Vize İşlemlerinin Askıya Alınması

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, "Bakanlık, ABD'nin ulusal ve kamu güvenliğini korumak için gerekli tüm önlemleri alıyor" ifadeleri yer aldı. Bu durum, özellikle son günlerde artan güvenlik endişeleri çerçevesinde önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "ABD'nin, ülkemizi ve halkımızı korumaktan daha önemli bir önceliği yoktur" şeklinde bir beyanat verdi.

Washington'daki Saldırı

Olay, Washington Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamalara göre, çarşamba günü yerel saatle 14.15 sularında Beyaz Saray'a yakın bir bölgede meydana geldi. İki Ulusal Muhafızın vurulması sonucunda, bir muhafızın hayatını kaybettiği bildirildi. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, olayla ilgili olarak saldırganın tek kişi olduğunu ve bu kişinin yakalandığını aktardı.

Saldırının Şüphelisi ve Son Gelişmeler

ABD'nin Columbia Bölgesi Savcısı Jeanine Pirro, saldırıyı gerçekleştiren kişinin 29 yaşındaki Afganistan uyruklu Rahmanullah Lakanwal olduğunu, vurulan Ulusal Muhafızların ise 20 yaşındaki Sarah Beckstrom ve 24 yaşındaki Andrew Wolfe olduğunu açıkladı. Saldırıda hayatını kaybeden Beckstrom'un ölümünden dolayı Lakanwal'ın birinci derece cinayetle suçlanacağı ifade edildi.

Güvenlik Önlemlerinin Artırılması

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Dominik Cumhuriyeti'nde bulunduğu sırada yaptığı basın toplantısında, saldırının ardından Washington'daki Ulusal Muhafızların sayısının artırılacağını duyurdu. Ayrıca, Başkan Trump'ın talimatıyla 500 yeni askerin başkente sevk edileceği belirtildi. Bu önlemler, başkentin güvenliğini sağlamak amacıyla atılan adımlar arasında yer alıyor.