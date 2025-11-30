Dolar
42,5088 %0.16
Euro
49,3718 %0.05
Gram Altın
5.763,55 % 1,55
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem ABD, Afgan Pasaport Sahiplerine Vize Verilmesini Askıya Aldı

ABD, Afgan Pasaport Sahiplerine Vize Verilmesini Askıya Aldı

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
ABD, Afgan Pasaport Sahiplerine Vize Verilmesini Askıya Aldı
Okunma Süresi: 2 dk

ABD Dışişleri Bakanlığı, Beyaz Saray yakınında gerçekleşen silahlı saldırı sonrası Afgan pasaport sahibi bireylere vize verilmesi işlemlerini derhal askıya aldığını duyurdu. Bu karar, kamu güvenliği önlemlerini artırma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor ve olayın ardından alınan bir önlem olarak öne çıkıyor.

Vize İşlemlerinin Askıya Alınması

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, "Bakanlık, ABD'nin ulusal ve kamu güvenliğini korumak için gerekli tüm önlemleri alıyor" ifadeleri yer aldı. Bu durum, özellikle son günlerde artan güvenlik endişeleri çerçevesinde önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "ABD'nin, ülkemizi ve halkımızı korumaktan daha önemli bir önceliği yoktur" şeklinde bir beyanat verdi.

Washington'daki Saldırı

Olay, Washington Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamalara göre, çarşamba günü yerel saatle 14.15 sularında Beyaz Saray'a yakın bir bölgede meydana geldi. İki Ulusal Muhafızın vurulması sonucunda, bir muhafızın hayatını kaybettiği bildirildi. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, olayla ilgili olarak saldırganın tek kişi olduğunu ve bu kişinin yakalandığını aktardı.

Saldırının Şüphelisi ve Son Gelişmeler

ABD'nin Columbia Bölgesi Savcısı Jeanine Pirro, saldırıyı gerçekleştiren kişinin 29 yaşındaki Afganistan uyruklu Rahmanullah Lakanwal olduğunu, vurulan Ulusal Muhafızların ise 20 yaşındaki Sarah Beckstrom ve 24 yaşındaki Andrew Wolfe olduğunu açıkladı. Saldırıda hayatını kaybeden Beckstrom'un ölümünden dolayı Lakanwal'ın birinci derece cinayetle suçlanacağı ifade edildi.

Güvenlik Önlemlerinin Artırılması

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Dominik Cumhuriyeti'nde bulunduğu sırada yaptığı basın toplantısında, saldırının ardından Washington'daki Ulusal Muhafızların sayısının artırılacağını duyurdu. Ayrıca, Başkan Trump'ın talimatıyla 500 yeni askerin başkente sevk edileceği belirtildi. Bu önlemler, başkentin güvenliğini sağlamak amacıyla atılan adımlar arasında yer alıyor.

Bursaspor Fethiyespor Maç Bilgileri
Bursaspor Fethiyespor Maç Bilgileri
#Gündem / 30 Kasım 2025
Güllü'nün Eski Eşi Gürol Gülter'den Şok Açıklamalar
Güllü'nün Eski Eşi Gürol Gülter'den Şok Açıklamalar
#Magazin / 30 Kasım 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Dünyada Her Saniyede 42 Kamyon Toprak Erozyonla Kayboluyor
Dünyada Her Saniyede 42 Kamyon Toprak Erozyonla Kayboluyor
Gündem
Altın Fiyatları Son Durum 30 Kasım 2025
Altın Fiyatları Son Durum 30 Kasım 2025
Ülke Genelinde Beklenen Yağışlar İçin Uyarılar Yapıldı
Ülke Genelinde Beklenen Yağışlar İçin Uyarılar Yapıldı
Kubilay Aka ve Şükran Ovalı'dan "Fora" Oyununa Dair Açıklamalar
Kubilay Aka ve Şükran Ovalı'dan "Fora" Oyununa Dair Açıklamalar
Delal Demirtaş Kimdir? Eğitim ve Kariyeri Hakkında Bilgiler
Delal Demirtaş Kimdir? Eğitim ve Kariyeri Hakkında Bilgiler
Bakan Fidan, İran'a Resmi Ziyarette Bulunacak
Bakan Fidan, İran'a Resmi Ziyarette Bulunacak
Evrim Akın, Asena Keskinci'nin İddialarına Gözyaşlarıyla Yanıt Verdi
Evrim Akın, Asena Keskinci'nin İddialarına Gözyaşlarıyla Yanıt Verdi
Betcio Telegram Kanalı Nedir?
Betcio Telegram Kanalı Nedir?
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft