Güllü'nün Eski Eşi Gürol Gülter'den Şok Açıklamalar

Arabesk müziğin önemli isimlerinden Güllü, geçtiğimiz haftalarda Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Güllü'nün ölümünün ardından başlatılan soruşturma, ünlü şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında 'annesini öldürdü' iddialarıyla genişledi. Güllü'nün eski eşi Gürol Gülter, konuya ilişkin ilk kez açıklamalarda bulundu.

Tuğyan Ülkem Gülter'in Savcılığa Verdiği İfade

Tuğyan Ülkem Gülter, savcılığa verdiği ifadesinde, kendisine ait olduğu kabul edilen mesajların, annesiyle tartıştığı dönemlerde yazıldığını belirterek, "Annemin ölümünde hiçbir rolüm yok" ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın ardından, tanıklar Bircan Dülger ve Çağrı Kutlu, Gülter'den şüphelendiklerini ifade etti. Ayrıca, Güllü'nün hayat sigortası yaptırdığı ve bu paranın çocukları tarafından talep edildiği yönündeki iddialar da gündeme geldi.

Gürol Gülter'in Açıklamaları

Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili gelişmeleri değerlendiren eski eşi Gürol Gülter, Habertürk muhabiri Öznur Karslı'ya yaptığı açıklamalarda, yaşanan olayların karmaşık bir hal aldığını vurguladı. "Filmin sonunu ben de merak ediyorum. Her şey çok iç içe geçmiş durumda" diyen Gülter, yaşadığı şoku iki şekilde tanımladı: "Bir, 'Ateş olmayan yerden duman çıkmaz' düşüncesi, diğeriyse 'Ne alaka?' sorgusu." Bu kadar büyük bir iddianın kendisini şaşırttığını belirtti.

Suçlamalara İlişkin Düşünceleri

Gürol Gülter, "Çocuğunuza böyle bir suçlamayı kondurabiliyor musunuz?" sorusuna verdiği yanıtta, Tuğyan'ın o kadar akılsız biri olmadığını ifade etti. Gülter, "Annesiyle ilgili bana da benzer ifadeler kullanmıştır" diyerek, geçmişteki diyaloglarına da atıfta bulundu. Güllü’nün alkol tüketimi ve çocuklarıyla yaşanan geçmiş olaylara dair de yorumda bulunan Gülter, hayat sigortası konusunun kendisiyle hiçbir ilgisi olmadığını, böyle bir poliçeyi yaptırmadığını belirtti.

Hayat Sigortası İddiaları

Hayat sigortası iddialarının doğruluğu hakkında kesin bir bilgiye sahip olmadığını vurgulayan Gürol Gülter, "Güllü kendisi gidip hayat sigortası yaptırabilir mi? Bilmiyorum ama hiç sanmıyorum" şeklinde konuştu. Tuğyan ve oğlu Tuğberk’in, Güllü'nün ölümünün ardından sigorta acentasına giderek teminat talep ettikleri ancak ölümün şüpheli olması nedeniyle başvurularının kabul edilmediği iddialarına da değindi. Gülter, bu konularda kendisinin hiçbir bilgisi olmadığını ve Tuğyan ile aralarında pek bir iletişim olmadığını ifade etti.