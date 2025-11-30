Dolar
Bursaspor Fethiyespor Maç Bilgileri

Bursaspor, 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesini sürdürebilmek amacıyla Fethiyespor ile karşı karşıya geliyor. Bugün saat 15.00'te Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda gerçekleştirilecek olan bu kritik maç, futbolseverler için büyük bir heyecan barındırıyor. Maç, BiKanal ve As TV üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Hakem ve Yardımcı Hakemler

Bursaspor ile Fethiyespor arasındaki bu önemli karşılaşmanın hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy olarak belirlendi. Taşkınsoy'un yardımcı hakemleri İsmail Semih İleri ve Ömer Akman olurken, dördüncü hakem olarak Sinan Özcan görev alacak. Bu hakem kadrosu, maçın adil bir şekilde yönetilmesi için önemli bir rol üstlenecek.

Ligdeki Durum ve Hedefler

Ligde geride kalan 12 maçta 25 puan toplayan Bursaspor, şu anda üçüncü sırada yer alıyor. Konuk ekip Fethiyespor ise 13 puanla 13. sırada bulunuyor. Bursaspor, bu maçta alacağı galibiyetle birlikte, 2. sıradaki Aliağa'nın puan kaybettiği bir haftada önemli bir avantaj elde etmeyi hedefliyor. Zirve yarışı, takımın play-off hedeflerini güçlendirmek için kritik bir aşamaya girdi.

Bugünkü karşılaşma, Bursaspor için sadece 3 puan değil, aynı zamanda şampiyonluk hedefine bir adım daha yaklaşma fırsatı sunuyor. Fethiyespor ise bu zorlu mücadelede sürpriz bir sonuç alarak ligdeki konumunu güçlendirmek istiyor. Maç öncesi her iki takım da taraftarlarının beklentilerini karşılamak için sahada elinden geleni yapacak.

