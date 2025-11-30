Dev Derbinin Kaderi Kalecilerin Ellerinde: Usta Eldivenlerin Performansı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında, 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, iki büyük takımın kalecilerinin performansıyla dikkat çekecek. Chobani Stadı'nda gerçekleşecek bu kritik karşılaşmada, Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson ile Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır'ın sergileyeceği performans, maçın sonucunu etkileyebilir.

Fenerbahçe'nin Kalecisi Ederson'un Durumu

Bu sezon ligde namağlup olarak ilerleyen Fenerbahçe, 31 puanla Galatasaray'ın ardından ikinci sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, geride kalan 13 maçta toplam 12 gol yerken, Ederson'un kalede göstereceği performans kritik bir öneme sahip. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 7 Süper Lig ve 5 UEFA Avrupa Ligi maçında görev alan Ederson, 12 gol yerken 5 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. Ederson'un derbide sergileyeceği performans, Fenerbahçe'nin zaferi için hayati önem taşıyor.

İrfan Can Eğribayat'ın Performansı

Fenerbahçe'nin diğer kaleci adayı İrfan Can Eğribayat, bu sezon 6 resmi maça çıktı. UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Süper Lig karşılaşmalarında görev alan İrfan Can, toplamda 7 gol yedi ve sadece 2 kez kalesini gole kapatabildi. Derbide nasıl bir performans göstereceği, Fenerbahçe'nin defansif yapısını önemli ölçüde etkileyecektir.

Galatasaray'ın Kalecisi Uğurcan Çakır

Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır, bu sezon 8 Süper Lig ve 5 UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında görev aldı. Uğurcan, bu maçların 5'inde kalesini gole kapatmayı başardı ancak toplamda 12 golü de ağlarında gördü. Özellikle sezonun başındaki 4 maçta kalesinde yalnızca 1 gol görmesi, onun bu derbideki performansına dair umut veriyor.

Günay Güvenç'in Durumu

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Günay Güvenç de bu sezon 5 lig maçında görev aldı. Ligin ilk 4 haftasındaki maçlarda ve son oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında kaleyi devralan Günay, bu maçların 3'ünde kalesini gole kapatmayı başarırken, diğer 2 mücadelede 3 gol yedi. Günay'ın derbideki performansı, Galatasaray'ın savunma hattını güçlendirmek açısından kritik bir rol oynayacak.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, sadece iki takımın şampiyonluk yarışı için değil, aynı zamanda kalecilerin performansları ile de büyük bir öneme sahip. Her iki takımın kalecilerinin göstereceği performans, maçın sonucunu belirleyebilir ve taraftarların beklentilerini şekillendirebilir.