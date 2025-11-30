Kenan Doğulu, Yangında Kaybettiği Eşyalarını Açıkladı

Los Angeles'ta geçen yıl meydana gelen büyük yangın, birçok ünlüyü etkiledi. Bu felaketin mağdurları arasında yer alan Kenan Doğulu, yangında kaybettikleri hakkında bilgi verdi. Doğulu, yangın sırasında evlerinde meydana gelen zararın yanı sıra, Beren Saat'in gelinliğinin de bu trajediden etkilendiğini belirtti.

Yangının Sebepleri ve Etkileri

ABD'nin Los Angeles kentinde 7 Ocak 2022'de başlayan yangın, bölgedeki birçok yapının tahrip olmasına neden oldu. Yangın, sadece konutları değil, aynı zamanda ünlü isimlerin özel eşyalarını da tehdit etti. Hollywood'un önde gelen isimleri arasında yer alan Mel Gibson, Paris Hilton, Billy Crystal, Adam Brody ve Tom Hanks gibi isimler de bu felaketten etkilendi. Kenan Doğulu ve Beren Saat, bu olayın travmatik etkilerini yaşayan diğer isimler arasında yer alıyor.

Kaybedilen Değerli Eşyalar

Kenan Doğulu, 2 milyon dolar değerindeki evlerinde yangın sonucu kaybettikleri eşyaların listesini paylaştı. Bu liste, çiftin yaşamlarının önemli anlarını temsil eden eşyaları içeriyor. 2014 yılında gerçekleştirilen düğünlerine ait videolar ve fotoğrafların yanı sıra, Beren Saat'in gelinliği de bu kayıplar arasında yer alıyor. Yangın sonucunda kaybedilen diğer değerli eşyalar ise şunlardır:

Yaklaşık 1 milyon dolar değerindeki profesyonel müzik stüdyosu

Özel ses kayıtları ve arşivler

Dünyaca ünlü müzayedelerden toplanmış 15 adet limitli üretim gitar

Düğünlerine ait tüm video ve fotoğraf arşivi

Yıllar içinde biriktirdikleri 50’ye yakın tablo ve heykel

Sigorta Süreci ve Gelecek Beklentileri

Yangının üzerinden 11 ay geçmesine rağmen, Kenan Doğulu’nun sigorta şirketiyle olan görüşmeleri hala devam ediyor. Eşya kaybının tazmin edilmesi için yürütülen süreç, henüz sonuçlanmış değil. Doğulu, yaşanan bu süreçle ilgili duyduğu endişeleri dile getirirken, kayıplarının telafi edilmesi konusunda umutlu olduğunu ifade etti. Yangın sonrası yaşanan bu zorlu süreç, hem Kenan Doğulu hem de Beren Saat için unutulmaz bir deneyim olarak kalacak.