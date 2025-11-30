Serkan Özcan, son dönemdeki siyasi ve ekonomik gelişmelerin odağında yer alan bir isim olarak dikkat çekiyor. Özellikle Gelecek Partisi'nin kurucuları arasında yer alması ve Hazine ve Maliye Politikaları İzleme Kurulu Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunması, kamuoyunun ilgisini artırmaktadır. Peki, Serkan Özcan kimdir, nereli ve mesleği nedir? İşte detaylar.

Eğitim ve Kariyer Geçmişi

Serkan Özcan, 1999 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun olmuştur. Eğitim hayatına devam ederek, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan University of Illinois at Urbana-Champaign'de finans alanında yüksek lisans yapmıştır. Özcan, profesyonel kariyerine 1999 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda Bankacılık ve Finans Kuruluşlar Genel Müdürlüğü Uzmanı olarak başlamıştır ve bu görevde 2006 yılına kadar çalışmıştır.

2006-2009 yılları arasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda Başkan Danışmanı olarak görev almış, burada ulusal ve uluslararası finansal gelişmeleri takip etmiş ve Türk finansal sistemine etkilerini değerlendirmiştir. 2010-2012 yılları arasında Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'da Başekonomist olarak görev yapmış, aynı zamanda Vakıf Portföy A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlenmiştir.

Serkan Özcan, 2012-2015 yılları arasında Odea Bank A.Ş.'de Ekonomik Araştırmalar ve Stratejik Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2015 yılı sonunda ise kendi danışmanlık şirketi olan Turkey Macro View (TMV) Consulting'i kurmuş ve halen bu kurumun Kurucu Genel Müdürü olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Siyasi Faaliyetleri ve Güncel Durumu

Serkan Özcan, Gelecek Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer almakta ve bu partideki etkinliği ile dikkat çekmektedir. Ayrıca, Hazine ve Maliye Politikaları İzleme Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Bu görevleri, Özcan'ın ekonomi alanındaki tecrübesini ve bilgi birikimini siyasette de yansıttığını göstermektedir.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in Parti Meclisi seçimleri için sunduğu anahtar liste de Özcan'ın önemini gözler önüne sermektedir. Mevcut Parti Meclisi'ndeki 49 ismin korunarak güçlendirildiği bu listede, ekonomi alanında Serkan Özcan'ın yanı sıra Güldem Atabay ve Ozan Bingöl gibi isimler de yer almıştır. Hukuk alanında ise Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre gibi önemli isimler anahtarda bulunmaktadır.

Serkan Özcan'ın kariyeri ve siyasi faaliyetleri, Türkiye'nin ekonomik ve mali politikalarındaki gelişmeleri etkileme potansiyeline sahip bir profil çizmektedir. Özcan'ın çalışmaları, Türkiye'nin finansal istikrarı ve ekonomik büyümesi açısından önemli bir rol üstlenmektedir.