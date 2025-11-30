Organik Tarım Üretimi 1,3 Milyon Tonu Aştı

Türkiye'de organik tarım üretimi, 2002-2024 döneminde sağlanan desteklerle birlikte 4,2 kat artarak 1,3 milyon tonu geçti. Bu süreçte, iyi tarım uygulamaları da 2007-2024 döneminde yaklaşık 109 kat artış göstererek 6,1 milyon ton seviyesine ulaştı.

Destekler Üretimi Artırdı

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, organik tarım üretimini artırma çabaları devam ederken, organik üretim yapan çiftçilere 2005 yılından bu yana çeşitli destekler sağlanmaktadır. 2025 yılı için 3,1 milyon lirası organik arıcılık desteği olmak üzere toplamda 100,9 milyon lira destek ödemesi yapılması planlanmaktadır. Ayrıca, 2026 üretim yılı için organik tarım faaliyetinde bulunan birinci derece tarımsal amaçlı örgüt üyesi çiftçilere ilave destek verilecektir.

Üretim Verileri ve Artış Oranları

Sağlanan desteklerin üretime olan etkisi de istatistiklerle ortaya konmuştur. 2002 yılında 310 bin 125 ton olan organik bitkisel üretim, 2024 yılı itibarıyla yüzde 320 artışla 1 milyon 301 bin 248 tona ulaşmıştır. Bu süreçte organik tarım üreticisi sayısı yüzde 193 oranında artarak 12 bin 428'den 36 bin 412'ye çıkmış, üretim alanı ise yüzde 169 artışla 89 bin 827 hektardan 241 bin 490 hektara ulaşmıştır. Ürün çeşitliliği de yüzde 79 oranında artarak 150'den 268'e yükselmiştir.

Hayvan Üretimindeki Gelişmeler

Organik hayvancılıkta da önemli gelişmeler kaydedilmiştir. 2005 yılında organik olarak üretilen büyükbaş hayvan sayısı 1.953, küçükbaş hayvan sayısı 10.066 ve kanatlı hayvan sayısı ise 890 iken, 2024 yılında bu rakamlar sırasıyla 9.289, 4.088 ve 541.661'e yükselmiştir. Organik arıcılık alanındaki üretici sayısı 2005 yılında 370 iken, 2024 yılında bu sayı 596'ya çıkmış, kovan sayısı ise 50.486'dan 88.645'e ulaşmıştır. Üretilen organik bal miktarı ise 573 tondan 861 tona çıkmıştır.

Yaygınlaştırma Projeleri

Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi kapsamında bu yıl itibarıyla 59 ilde 93 alt proje yürütülmektedir. Ayrıca, Gökçeada ve Bozcaada Tarımsal Kalkınma ve İskan Projesi çerçevesinde 165 üretici ve 18 arıcı ile 7.175 dekar alanda organik tarım ve iyi tarım uygulamaları faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

İyi Tarım Uygulamaları ve Destekler

2008 yılından bu yana iyi tarım uygulamaları da desteklenmektedir. Bu kapsamda 2024 yılı için 75,06 milyon lira, 2025 yılı içinse 121,7 milyon lira destek ödemesi yapılmıştır. 2007 yılında 651 üretici ile 5.000 hektarlık alanda 25 ürün çeşidi ile 56 bin ton üretim gerçekleştirilirken, 2024 yılında bu rakam 7.822 üretici ile 393 bin hektarlık alanda 148 ürün çeşidi ile 6.1 milyon ton seviyesine ulaşmıştır. İyi tarım uygulamalarıyla yapılan üretim miktarı, 2007 yılına göre yaklaşık 109 kat artış göstermiştir.

Hayvancılık alanında da önemli bir gelişim gözlemlenmiştir. 2014 yılında 27,7 milyon olan kanatlı sayısı, 2024 yılında 288,7 milyona çıkarken, 2016 yılında 1.913 olan büyükbaş hayvan sayısı da 33.555'e ulaşmıştır. 2012 yılında 12 ilde başlatılan İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi, 2025 yılında 49 ilde 75 projeyle uygulanmaya devam edecektir.