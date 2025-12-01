Fatih Altaylı, Mahkeme Sonrası YouTube Yayınlarına Dönüş Yaptı

Gazeteci Fatih Altaylı, "Cumhurbaşkanını tehdit" suçlamasıyla aldığı dört yıl iki ay hapis cezasının ardından YouTube yayınlarına yeniden başladı. 22 Haziran'dan beri tutuklu bulunan Altaylı, mahkeme günü yaşadığı deneyimleri ve sürecin getirdiği zorlukları paylaştı.

Mahkeme Kararı ve Altaylı'nın Tepkisi

Fatih Altaylı, Silivri'de görülen ikinci duruşmasında mahkeme tarafından tutukluluğuna devam kararı verildi. Altaylı, mahkeme sonucunu öğrendiği anda elindeki belgeleri fırlatarak salondan ayrıldı. Verilen cezanın 2 yıl 8 ayının infaz edileceği ve Altaylı'nın tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurulacağı bildirildi. Altaylı, daha önceki duruşmalarda hapis cezası talep edilen süreyi dikkate alarak, avukatlarının iyi bir savunma yaptığını ancak kararın önceden belirlendiğini ifade etti.

YouTube Yayınlarına Dönüş

Altaylı'nın mahkeme kararının ardından, YouTube yayınlarına devam edeceği bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı. “Fatih Altaylı Yorumlayamıyor” başlıklı program, Altaylı'nın mahkeme gününde yaşadıklarını ve hissettiklerini aktardığı bir platform haline geldi. Yayında, "Bavulumu hazırlamamıştım" diyen Altaylı, avukatlarının tahliye beklediğini ancak kendisinin bu duruma inanmadığını belirtti. Altaylı, mahkemede yaşananları ve kararın kendisi üzerindeki etkilerini dile getirirken, "Bu kararı verenler vicdanen huzur içindelerse hakkım helali hoş olsun" şeklinde konuştu.

Sağlık Sorunları ve Yaşananlar

Altaylı, tutuklu bulunduğu süre zarfında sağlık problemleri yaşadığını da aktardı. Spor yaparken yaralanan Altaylı, hastaneye sevk edilerek tedavi edildi. Sağ elinin alçıya alındığını belirten Altaylı, bu durumun günlük yaşamını olumsuz etkilediğini ve alçıyı üç gün sonra çıkarttığını söyledi. Yaşadığı sağlık sorunları ve tedavi süreci, Altaylı'nın durumu hakkında endişeleri artıran bir etken oldu.

Olayın Arka Planı

Fatih Altaylı, YouTube yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevde kalma süresine ilişkin kamuoyu görüşlerini yorumlamıştı. Bu yorumları, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral tarafından hedef gösterilmiş ve ardından Altaylı gözaltına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Altaylı'nın "Cumhurbaşkanına fiili saldırıdan bahisle tehdit" suçlamasıyla yargılandığı belirtiliyor. Daha önceki duruşmada herhangi bir karar çıkmamış, dava süreci devam etmektedir.