Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
Hong Kong'da Yangın Felaketi: Ölü Sayısı 146'ya Yükseldi

Hong Kong'da Yangın Felaketi: Ölü Sayısı 146'ya Yükseldi

Yayınlanma
14
Hong Kong'da Yangın Felaketi: Ölü Sayısı 146'ya Yükseldi
Okunma Süresi: 2 dk

Hong Kong'un Tai Po bölgesindeki "Wang Fuk Court" sitesinde meydana gelen yangında can kaybı artmaya devam ediyor. Yangın, tadilat çalışmaları sırasında patlak vermiş olup, şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 146'ya ulaştı. Yangının ardından yapılan arama kurtarma çalışmaları sürerken, 100 kişinin hala kayıp olduğu bildiriliyor.

Yangın ve Arama Kurtarma Çalışmaları

Yangın, Çarşamba günü Hong Kong'un kuzeyindeki Tai Po bölgesinde bulunan 31 katlı bir gökdelende başlamıştı. Hong Kong Polisi, yangın sonrası yapılan çalışmalar neticesinde ölü sayısının 146’ya çıktığını açıkladı. Kayıp ve Yaralı Birimi Başkanı Tsang Shuk-yin, yangında yaralananların sayısının ise 79 olduğunu belirtti. Arama kurtarma ekipleri, binada devam eden çalışmalarda karanlık ve zorlu koşullarla karşılaştıklarını ifade ediyor.

Çalışmaların Zorluğu ve Yapısal Durum

Arama görevlisi Cheng Ka-chun, binaların yapısal olarak sağlam durumda olduğunu ancak iç mekanın karanlık olması nedeniyle çalışmaların ilerlemesinin yavaşladığını aktardı. Özellikle pencerelerden uzak bölgelerdeki arama çalışmaları, ışık yetersizliği nedeniyle oldukça güçleşiyor. Cheng, ekiplerin şu ana kadar 7 bloktan 4'ünü incelediğini açıkladı ve çalışmaların titizlikle sürdüğünü vurguladı.

Toplumun Tepkisi ve Anma Törenleri

Yangın felaketi, Hong Kong'un tarihindeki en kötü kazalardan biri olarak kayıtlara geçti. Olay yerine gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, hayatını kaybedenler için geçici bir anma yeri oluşturarak çiçek bıraktı ve dualar etti. Ziyaretçiler, duygularını ifade eden el yazısı notlar bırakırken, toplumsal dayanışma ve yas duygusu öne çıktı.

Yangın sonrası meydana gelen bu trajik olay, Hong Kong'daki güvenlik ve yapı denetimleri konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getirmiştir. Yerel yönetim, benzer olayların yaşanmaması için gerekli önlemleri almak üzere harekete geçeceğini duyurdu.

