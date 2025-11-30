Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu'nun Aşkı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin ile sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu'nun aşkı, çiftin birlikte paylaştığı bir fotoğrafla resmiyet kazandı. İkilinin ilişkisi, geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinde yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmişti.

İlişkinin Başlangıcı

Kerem Bürsin, Melisa Sabancı Tapan ile olan ilişkisini sonlandırdıktan kısa bir süre sonra Selin Yağcıoğlu ile yeni bir aşka adım attı. İkilinin birlikteliğine dair ilk izlenimler, Bürsin’in Yağcıoğlu’nun 29. doğum gününü kutladığı sosyal medya paylaşımıyla oluştu. Bürsin, bu kutlamada "Doğum günü kızı daha çok güzellik kızı gibi olsun" ifadesini kullanarak, Yağcıoğlu’na olan hislerini dolaylı yoldan dile getirmişti.

İlk Ortak Paylaşım

Çiftin ilişkisine dair meraklar artarken, beklenen ilk sosyal medya paylaşımı da geldi. Selin Yağcıoğlu, ikilinin birlikte olduklarını ortaya koyan bir ayna pozu paylaşarak, takipçilerine ilişkilerini resmen duyurdu. Paylaşımda yüzlerini göstermeyen çift, bu şekilde özel hayatlarını daha gizli tutmayı tercih etti. Ancak bu paylaşım, sosyal medya kullanıcıları arasında hızla yayılarak gündem oldu.

Bürsin ve Yağcıoğlu'nun ilişkisi, hem hayranları hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Çiftin paylaşımları, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İkili, ilişkilerinin ilerleyen süreçlerinde daha fazla paylaşım yaparak hayranlarını bilgilendirebilir.