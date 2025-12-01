Kurtuluş Oransal Kimdir ve Neden Hayatını Kaybetti?

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 9 Kasım sabahı meydana gelen yangında 7 işçinin hayatını kaybetmesi üzerine dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Parfüm fabrikasının sahibi Kurtuluş Oransal, tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Yangın sonrası Yalova'da para dolu valizlerle kaçmaya çalışırken yakalanan Oransal, "olası kastla öldürme" suçlamasıyla Kandıra F Tipi Cezaevi'ne sevk edilmişti. Cezaevinde rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılan Oransal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yangının Sebepleri ve Olayın Gelişimi

Yangın, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki kozmetik üretim tesisinde etil alkolün kazana aktarımı sırasında meydana geldi. Statik elektrik veya elektrik kontağının neden olduğu yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı ve içerideki işçilerin kaçmasına olanak tanımadı. Olay sonucunda Şengül Yılmaz, Tuğba Taşdemir, Nisa Taşdemir, Cansu Esatoğlu, Esma Gikan, Hanım Gülek ve Tuncay Yıldız gibi 7 işçi hayatını kaybetti; 6 kişi ise yaralandı. Oransal’ın yakalanması, soruşturmanın seyrini hızlandırdı ve ailesinden bazı kişiler de gözaltına alındı.

Kurtuluş Oransal Hakkında Bilgiler

Kurtuluş Oransal, parfüm ve kozmetik sektöründe 20 yılı aşkın bir deneyime sahip bir iş insanı olarak bilinmektedir. Kocaeli Dilovası'ndaki Ravive Kozmetik'in sahibi olan Oransal, lüks parfüm dolumu ve kozmetik üretimi yapıyordu. Ürünleri, e-ticaret platformlarında 200 Euro'yu aşan fiyatlarla satılmaktaydı. Ailesi, niş parfüm pazarında tanınan bir yapıya sahip olup, oğlu Altay Oransal Shauran Niche Perfume markasının kurucularından biridir. Diğer oğlu İsmail Oransal da aile işlerinde yer almaktadır. Oransal'ın şirketi, Avrupa ve Orta Doğu pazarlarında sınırlı satışlar gerçekleştirmekteydi.

Kurtuluş Oransal'ın Kökeni ve Yaşı

Kurtuluş Oransal'ın aslen Adanalı olduğu bilinmektedir. Oğlu Altay Oransal’ın biyografisinden hareketle ailenin kökeninin Adana’ya dayandığı anlaşılmaktadır. Oransal, İstanbul doğumlu olarak kaydedilmiştir ve iş hayatına Kocaeli'nde devam etmiştir. Yaşıyla ilgili resmi bir bilgi bulunmamakla birlikte, sektördeki uzun deneyimi göz önüne alındığında 50'li yaşlarının ortalarında olduğu tahmin edilmektedir. Aile, kozmetik sektörüne genç yaşlarda adım atmış olup, Oransal’ın Yalova’da yakalandığı esnada para dolu valizlerle yurt dışına kaçmaya çalıştığı bilgisi, soruşturmadaki kaçma şüphesini artırmıştır.

Kurtuluş Oransal'ın Ölüm Sebebi

30 Kasım öğleden sonra Kandıra Cezaevi'nde göğüs ağrısı şikayetiyle fenalaşan Kurtuluş Oransal’a kalp krizi teşhisi konulmuştur. Ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Oransal, hastaneye ulaşmadan kalbinin durması üzerine yapılan müdahale ile hayata döndürülmüş ve anjiyoya alınmıştır. Ancak, kalbi ikinci kez durduğunda tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Cezaevi kayıtlarına göre, Oransal tutuklu bulunduğu süre zarfında sağlık sorunları yaşamaktaydı. Ölümü, yangın soruşturmasının seyrini etkileme potansiyeline sahiptir.

Yangın Soruşturmasında İhmal İddiaları

Yangın sonrası tesisin iş güvenliği önlemleri tartışma konusu haline gelmiştir. Alarm sistemlerinin çalışmadığı ve acil çıkışların yetersiz olduğu iddiaları kamuoyunda yankı bulmuştur. Yangında hayatını kaybeden 7 işçiden üçü 18 yaşından küçüktür ve bu durum, çocuk istihdamı iddialarını gündeme getirmiştir. Bilirkişi raporları, etil alkol aktarımı sırasında meydana gelen elektrik arızasına dikkat çekmiştir. Soruşturmada Oransal dahil 7 kişi tutuklanmış, 4 kişi ise adli kontrolle serbest bırakılmıştır. Olay, kamuoyunda "kar hırsı uğruna hayat hiçe sayıldı" tepkilerine yol açmıştır. Savcılık, yeni detaylar için incelemelere devam etmektedir.