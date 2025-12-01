Kısa Bir Süre Önce Boşanmıştı! Eylül Öztürk, Kendisiyle 13 Yaş Küçük Denizbody ile Aşkını İlan Etti

Dolar
Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. İki çocuğunun babası olan 7 yıllık eşi Kenan Özkan'dan kısa bir süre önce boşanan Öztürk, ayrılığın ardından hızla yeni bir ilişkiye adım attı. Kendisiyle 13 yaş küçük sosyal medya fenomeni Denizbody ile olan ilişkisini duyuran Öztürk, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti.

Ayrılığın Ardından Hızla Yeni Bir İlişkiye Adım

Eylül Öztürk, boşanma sürecinin ardından yaşadığı ayrılık acısını kısa sürede geride bıraktı. 39 yaşındaki fenomen, 26 yaşındaki Denizbody, gerçek adıyla Deniz Ozsoy ile yeni bir ilişkiye başladığını açıkladı. İkili, sosyal medya platformları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla ilişkilerini gözler önüne serdi. Öztürk'ün, ayrılığını duyurduğu sosyal medya hesabında yeni sevgilisiyle olan mutluluğu dikkat çekti.

Florida Seyahati ve Paylaşımlar

Öztürk ve Denizbody, ilişkilerinin seyrini destekleyen bir video paylaşarak takipçilerini bilgilendirdi. Deniz Ozsoy'un Chicago'dan Florida'ya yalnız gitme planına katılmayı kabul eden Öztürk, 22 saat süren yolculukta sevgilisine eşlik etti. İkilinin sosyal medya paylaşımında, Öztürk'ün "Sen ne yapacaksın Florida’da?" sorusu dikkat çekerken, Denizbody’nin "İnsan çok sevince herhalde, sevgilisini yalnız bırakmak istemiyor" şeklindeki yanıtı, aralarındaki bağı gözler önüne serdi.

Son dönemde yaşadığı zorluklara rağmen Eylül Öztürk, yeni ilişkisiyle birlikte yeniden gündeme gelerek sosyal medya platformlarında büyük yankı uyandırdı. Fenomenin, yaşadığı ayrılığın ardından bu denli hızlı bir ilişkiye adım atması, takipçileri arasında merak uyandırdı ve çeşitli yorumlara neden oldu. Eylül Öztürk ve Denizbody'nin ilişkisi, sosyal medya dünyasında dikkatle izlenmeye devam edecek.

