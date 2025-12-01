Dolar
Kırmızı Bültenle Aranan 12 Firari Yakalandı, 4 Ülkeden Türkiye'ye İade Edildi

Kırmızı Bültenle Aranan 12 Firari Yakalandı, 4 Ülkeden Türkiye'ye İade Edildi

Kırmızı Bültenle Aranan 12 Firari Yakalandı, 4 Ülkeden Türkiye'ye İade Edildi
Okunma Süresi: 2 dk

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 12 kişinin Gürcistan, Almanya, Avusturya ve Fransa'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu. Bu gelişme, Türkiye'nin uluslararası iş birliği ve güvenlik alanındaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Uluslararası Koordinasyon ve Yakalama Süreci

Bakan Yerlikaya'nın açıkladığı bilgilere göre, Türkiye'nin Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Interpol–Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, İstihbarat birimleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM), Narkotik, Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele daireleri arasında yürütülen koordineli çalışmalar sonucunda, yurt dışına kaçan suçluların izleri sürüldü. İlgili ülkelerin güvenlik birimleriyle gerçekleştirilen iş birliği sayesinde, bu şüpheliler tek tek yakalanarak Türkiye'ye geri getirildi.

Yakalanan Suçlular ve Suçlamaları

Gürcistan'da yakalanan suçlular arasında F.K., O.U., M.T., K.K., B.T., T.L. ve İ.K. bulunuyor. Bu kişilerin suçlamaları arasında sahte kredi kartı üretimi, dolandırıcılık, kasten öldürme, hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti gibi ciddi suçlar yer almaktadır. Almanya'da yakalanan şüpheliler A.A., S.D. ve E.Y. ise uyuşturucu madde ticareti, kasten öldürmeye teşebbüs ve yağma gibi suçlamalarla karşı karşıya. Avusturya'da Z.S. uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla, Fransa'da ise H.D. resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla yakalanmış durumda.

Operasyonların Başarısı ve Gelecek Adımlar

Bakan Yerlikaya, yakalama operasyonlarında emeği geçen tüm birimlere teşekkür ederek, "Kırmızı bültenle aranan suçluları bir bir yakalayıp ülkemize iadelerini sağlayacağız." ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Türkiye'nin uluslararası güvenlik iş birliğine verdiği önemi ve suçluların adalet önüne çıkarılma konusundaki kararlılığını bir kez daha vurgulamaktadır.

