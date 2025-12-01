Ziraat Katılım, 10. Yılına Özel 30 Bin Fidan Bağışladı

Ziraat Katılım, kuruluşunun 10. yılı dolayısıyla yaptığı anlamlı bir etkinlikle, çalışanları adına 30 bin fidan bağışında bulundu. Bu fidan bağışı, çevre bilincinin artırılması ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, banka genel müdürü Metin Özdemir'in katılımıyla Pendik'in Ballıca Mahallesi'nde düzenlendi.

Fidan Dikim Etkinliği ve Hedefler

"Ziraat Katılım'dan Yeşil Vatan'a" temasıyla hayata geçirilen fidan dikim etkinliğinde, banka çalışanları ve aileleri bir araya geldi. Ziraat Katılım, bu yılki etkinlikte, her yıl geleneksel olarak çalışan sayısı kadar fidan dikme uygulamasını 10 katına çıkararak 30 bin fidan dikmeyi hedefledi. Bankanın genel müdürü Metin Özdemir, sürdürülebilirlik stratejileri doğrultusunda 2020 yılından bu yana her yıl aynı sayıda fidan dikmek üzere bir hedef belirlediklerini vurguladı.

Çalışanların Katılımı ve Bilinçlendirme

Özdemir, etkinlikte 3 bini aşkın çalışanın yer aldığını belirterek, bu tür etkinlikleri düzenli hale getirme arzusunu dile getirdi. "Bu, Ziraat Katılım'ın bir geleneği haline gelecek," diyen Özdemir, fidan dikiminin Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirildiğini, fidan türlerinin ve dikim alanlarının uzmanlar tarafından belirlendiğini ifade etti. Ayrıca, bu etkinlik ile çocukların çevre bilinci konusunda bilinçlenmelerine katkıda bulunmayı amaçladıklarını vurguladı.

İklim Kanunu ve Sürdürülebilirlik Çalışmaları

Metin Özdemir, İklim Kanunu'nun getirdiği sorumluluklara da değindi. Kurumların çevresel etkilere karşı aksiyon alması gerektiğini belirten Özdemir, Ziraat Katılım'ın bu konuda hem kendi bünyesinde hem de müşterilerine yönelik çeşitli projeler geliştirdiğini kaydetti. "Müşterilere, karbon ayak izlerini azaltma yönünde destek ve finansman sağlıyoruz," dedi. Özdemir, çevresel etkilerin azaltılması amacıyla sosyal sorumluluk projelerine destek vermeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Yeşil Vatan’a Destek

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Yeşil Vatan" sloganına atıfta bulunan Özdemir, bu tür etkinliklerin ülke için önemli bir katkı sağladığını belirtti. "Yeşil Vatan'ımıza katkıda bulunmak bizi mutlu ediyor," diyen Özdemir, bu tür faaliyetlerin uzun yıllar boyunca sürdürülebilirliğinin sağlanmasının önemine dikkat çekti. Bu etkinlikler, çevre bilincinin yaygınlaştırılması ve doğaya katkının artırılması açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.