Dolar
42,4786 %-0.06
Euro
49,4238 %0.16
Gram Altın
5.806,80 % 0,75
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Magazin Sarp Bozkurt: Çağla'yı İlk Provada Görünce Hayret Ettim

Sarp Bozkurt: Çağla'yı İlk Provada Görünce Hayret Ettim

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Sarp Bozkurt: Çağla'yı İlk Provada Görünce Hayret Ettim
Okunma Süresi: 2 dk

Yedi Kocalı Hürmüz müzikalinde sahne alan Sarp Bozkurt ve Çağla Şıkel, son günlerdeki performanslarıyla dikkatleri üzerine çekti. İkili, basın mensuplarına verdikleri demeçte, sahne uyumları ve provalardaki deneyimlerini paylaştı. Bozkurt, Çağla Şıkel'in yetenekleri karşısında duyduğu hayranlığı dile getirirken, Şıkel ise partneriyle olan ilişkisini samimi bir dille anlattı.

Provalardaki Enerji ve Uyum

Çağla Şıkel, Sarp Bozkurt ile sahne uyumlarından bahsederken, "Bana ayakkabılarımı çıkartmayın, aslında yakınız. Böyle bir şey hissetmesini istemem," ifadelerini kullandı. Şıkel, partnerinin doğallığına da vurgu yaparak, "Sarp’ın açıklamaları çok tatlı. Doğruları söylüyor, ona uyum sağlamaya çalışıyorum," dedi. İkili arasındaki iletişimin çok değerli olduğu ve sahnede birbirlerine destek oldukları gözlemlendi. Ayrıca, ilk provalardaki deneyimlerin onları daha da yakınlaştırdığını belirtti.

Heyecan Verici Performanslar

Sarp Bozkurt, Çağla Şıkel'in sahnedeki dans performansını övgüyle değerlendirerek, "Çağla'nın bu yönünü hiç bilmiyordum. İlk provada izlediğimde hayret ettim, inanılmazdı," dedi. Bu durumun, Bozkurt'un oyuna olan heyecanını artırdığını ifade etti. Her performansa ayrı bir heyecanla geldiğini belirten Bozkurt, "Bu sefer nasıl eğleneceğiz?" sorusuyla sahneye çıkmanın getirdiği mutluluğu paylaştı.

Kıyafet Üzerine Yorumlar

Provalardaki kıyafet seçimlerine de değinen Sarp Bozkurt, Çağla Şıkel'in giyimleri hakkında, "Çağla'nın kıyafetini yorumlamaya gerek yok. Ne giyse güzel durur," şeklinde bir yorumda bulundu. Şıkel ise Bozkurt'un provalarda giydiği pantolonları hatırlatarak, "Sarp, her zaman provalarda pantolonlarıyla ikonik olmuş bir insan. Bu gece giymediği için biraz kızgınım," ifadelerini kullandı. Bu tür esprili diyaloglar, ikilinin sahne arkasındaki dostluğunu ve samimiyetini gözler önüne serdi.

Yedi Kocalı Hürmüz müzikalinin sahne performansı ve oyuncuların arasındaki güçlü iletişim, seyirciler için keyifli bir deneyim sunmaya devam ediyor. Her iki oyuncunun sahne üzerindeki enerjisi, izleyicilerden büyük ilgi görüyor.

#Çağla Şıkel
#Sarp Bozkurt
Eline Taktığı Çipin Parolasını Unuttu: Genç Adamın Tuhaf Deneyimi
Eline Taktığı Çipin Parolasını Unuttu: Genç Adamın Tuhaf Deneyimi
#Teknoloji / 01 Aralık 2025
Haliliye’nin Spor Kursları Gençlere Kapı Açıyor
Haliliye’nin Spor Kursları Gençlere Kapı Açıyor
#Spor / 01 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Magazin
Kısa Bir Süre Önce Boşanmıştı! Eylül Öztürk, Kendisiyle 13 Yaş Küçük Denizbody ile Aşkını İlan Etti
Kısa Bir Süre Önce Boşanmıştı! Eylül Öztürk, Kendisiyle 13 Yaş Küçük Denizbody ile Aşkını İlan Etti
Magazin
Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu'nun Aşkı Sosyal Medyada Gündem Oldu
Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu'nun Aşkı Sosyal Medyada Gündem Oldu
Ziraat Katılım, 10. Yılına Özel 30 Bin Fidan Bağışladı
Ziraat Katılım, 10. Yılına Özel 30 Bin Fidan Bağışladı
Emlak Vergisi Ödemeleri Nereden, Nasıl Yapılır?
Emlak Vergisi Ödemeleri Nereden, Nasıl Yapılır?
Yusuf Atay'ın Tutuklanma Süreci ve Hakkında Bilgiler
Yusuf Atay'ın Tutuklanma Süreci ve Hakkında Bilgiler
Kırmızı Bültenle Aranan 12 Firari Yakalandı, 4 Ülkeden Türkiye'ye İade Edildi
Kırmızı Bültenle Aranan 12 Firari Yakalandı, 4 Ülkeden Türkiye'ye İade Edildi
Polat Şaroğlu Kimdir? CHP’nin Yükselen İsmi Hakkında Merak Edilenler
Polat Şaroğlu Kimdir? CHP’nin Yükselen İsmi Hakkında Merak Edilenler
Fatih Altaylı, Mahkeme Sonrası YouTube Yayınlarına Dönüş Yaptı
Fatih Altaylı, Mahkeme Sonrası YouTube Yayınlarına Dönüş Yaptı
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft