Sarp Bozkurt: Çağla'yı İlk Provada Görünce Hayret Ettim

Yedi Kocalı Hürmüz müzikalinde sahne alan Sarp Bozkurt ve Çağla Şıkel, son günlerdeki performanslarıyla dikkatleri üzerine çekti. İkili, basın mensuplarına verdikleri demeçte, sahne uyumları ve provalardaki deneyimlerini paylaştı. Bozkurt, Çağla Şıkel'in yetenekleri karşısında duyduğu hayranlığı dile getirirken, Şıkel ise partneriyle olan ilişkisini samimi bir dille anlattı.

Provalardaki Enerji ve Uyum

Çağla Şıkel, Sarp Bozkurt ile sahne uyumlarından bahsederken, "Bana ayakkabılarımı çıkartmayın, aslında yakınız. Böyle bir şey hissetmesini istemem," ifadelerini kullandı. Şıkel, partnerinin doğallığına da vurgu yaparak, "Sarp’ın açıklamaları çok tatlı. Doğruları söylüyor, ona uyum sağlamaya çalışıyorum," dedi. İkili arasındaki iletişimin çok değerli olduğu ve sahnede birbirlerine destek oldukları gözlemlendi. Ayrıca, ilk provalardaki deneyimlerin onları daha da yakınlaştırdığını belirtti.

Heyecan Verici Performanslar

Sarp Bozkurt, Çağla Şıkel'in sahnedeki dans performansını övgüyle değerlendirerek, "Çağla'nın bu yönünü hiç bilmiyordum. İlk provada izlediğimde hayret ettim, inanılmazdı," dedi. Bu durumun, Bozkurt'un oyuna olan heyecanını artırdığını ifade etti. Her performansa ayrı bir heyecanla geldiğini belirten Bozkurt, "Bu sefer nasıl eğleneceğiz?" sorusuyla sahneye çıkmanın getirdiği mutluluğu paylaştı.

Kıyafet Üzerine Yorumlar

Provalardaki kıyafet seçimlerine de değinen Sarp Bozkurt, Çağla Şıkel'in giyimleri hakkında, "Çağla'nın kıyafetini yorumlamaya gerek yok. Ne giyse güzel durur," şeklinde bir yorumda bulundu. Şıkel ise Bozkurt'un provalarda giydiği pantolonları hatırlatarak, "Sarp, her zaman provalarda pantolonlarıyla ikonik olmuş bir insan. Bu gece giymediği için biraz kızgınım," ifadelerini kullandı. Bu tür esprili diyaloglar, ikilinin sahne arkasındaki dostluğunu ve samimiyetini gözler önüne serdi.

Yedi Kocalı Hürmüz müzikalinin sahne performansı ve oyuncuların arasındaki güçlü iletişim, seyirciler için keyifli bir deneyim sunmaya devam ediyor. Her iki oyuncunun sahne üzerindeki enerjisi, izleyicilerden büyük ilgi görüyor.