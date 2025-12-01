Fenerbahçe – Galatasaray Derbisinin VAR Hakemi Ali Şansalan Oldu

1 Aralık 2025 tarihinde Kadıköy'de gerçekleşecek Fenerbahçe – Galatasaray derbisi, sezonun en kritik karşılaşmalarından biri olarak öne çıkıyor. Maç öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu, VAR hakemi olarak Ali Şansalan’ın atandığını duyurdu. Bu karar, spor camiasında geniş yankı uyandırırken, sosyal medyada da çeşitli yorumlara sebep oldu.

Ali Şansalan Kimdir?

Ali Şansalan, 17 Mart 1988 tarihinde Balıkesir'de dünyaya gelmiştir. 2025 yılı itibarıyla 37 yaşında olan Şansalan, üniversite yıllarında başladığı hakemlik kariyerinde hızlı bir yükseliş göstermiştir. Genç yaşına rağmen, Türkiye'nin en çok görev alan hakemlerinden biri haline gelen Şansalan, özellikle Süper Lig'deki deneyimi ile dikkat çekmektedir.

Hakemlik Kariyeri

Ali Şansalan, hakemlik kariyerine alt liglerde başladı ve sistemli bir yükseliş ile Türkiye'nin üst düzey liglerinde görev almaya başladı. Kariyerindeki önemli aşamalar şunlardır:

2012-2015 yılları arasında TFF 3. Lig'de orta hakem olarak görev yaptı. Ardından 2015-2017 döneminde TFF 2. Lig'de, 2017-2019 yıllarında ise 1. Lig'de maç yönetti. 2017 yılından itibaren Süper Lig'de düzenli olarak görev alırken, Türkiye Kupası da dahil olmak üzere birçok üst düzey maçta düdük çalmıştır. FIFA kokartı bulunmamakla birlikte, uluslararası arenada da adı zaman zaman geçmektedir.

Hakemlik Stili

Ali Şansalan, saha içindeki yönetim tarzı ile dikkat çekmektedir. Oyun kontrolünü elden bırakmayan, net kararlar veren ve otoritesini sağlam bir şekilde koruyan bir hakem olarak tanınmaktadır. Oyun akışını bozmadan yönetmeyi hedeflese de, temaslı pozisyonlarda hızlıca kart çıkarma eğilimindedir. VAR hakemliği konusundaki deneyimi ve teknolojik sistemlerle uyumu, onu kritik maçlarda tercih edilen bir isim haline getirmiştir. "Denge hakemliği" yaklaşımı, onun bu alandaki başarısının önemli bir parçasıdır.

Taraftarlık Durumu

Ali Şansalan’ın hangi takımı tuttuğuna dair resmi bir bilgi bulunmamaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu’nun hakemler için uyguladığı tarafsızlık ilkesi gereği, hakemlerin kişisel taraftarlıkları kamuoyuyla paylaşılmaz. Daha önce yönettiği maçlarda iki takıma da benzer karar oranları vermesi, onun tarafsızlığı konusunda güven yaratmaktadır.

Fenerbahçe – Galatasaray derbisi, futbolseverler için büyük bir heyecan kaynağı olurken, Ali Şansalan’ın VAR hakemliği de karşılaşmanın gidişatında önemli bir rol oynayacaktır. Bu derbide alınacak kararların, sezonun ilerleyişi üzerindeki etkisi merakla beklenmektedir.