Dolar
42,4333 %-0.16
Euro
49,3964 %0.11
Gram Altın
5.781,52 % 0,31
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Teknoloji İnsanı Çamaşır Gibi Yıkayacak Makine Hizmete Hazır

İnsanı Çamaşır Gibi Yıkayacak Makine Hizmete Hazır

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
İnsanı Çamaşır Gibi Yıkayacak Makine Hizmete Hazır
Okunma Süresi: 2 dk

Japonya'da tanıtılan ve "insan yıkayıcısı" olarak adlandırılan yeni bir makine, kullanıcıların büyük ilgisini çekti. Çamaşır makinesi teknolojisiyle tasarlanan bu cihaz, kullanıcıyı kapsülün içine alarak yıkama sürecini başlatıyor. Kullanıcılar, makineyi çalıştırmadan önce yalnızca bir müzik parçası seçmekle yetiniyor. Bu yenilikçi ürün, sadece fiziksel temizlik değil, aynı zamanda ruhsal rahatlama sağlamayı da hedefliyor.

Fonksiyonel Özellikleriyle Dikkat Çekiyor

Makinenin en dikkat çekici özelliklerinden biri, yıkama işlemi boyunca kullanıcının kalp atışlarını ve hayati belirtilerini kaydetmesi. Bu özellik, cihazın kullanıcıların sağlık durumunu takip etmesine olanak tanıyor. İlk olarak yalnızca bir prototip olarak geliştirilen bu makine, ABD merkezli bir tatil şirketinin ilgisi sayesinde ticarileştirilme yoluna girdi. Şirketin yetkilileri, prototipin potansiyelini değerlendirerek, ürünü gerçek anlamda üretme kararı aldı.

Pazar Sürüşü ve Üretim Planları

Üreticinin, bu eşsiz cihazdan yaklaşık 50 adet üretmeyi planladığı belirtiliyor. Ürünün nadir bulunması, onu özel kılan unsurlar arasında yer alıyor. Yerel basında çıkan haberlere göre, makinenin perakende satış fiyatının 385 bin dolar olacağı ifade edildi. Bu yüksek fiyat, ürünün sunduğu benzersiz deneyim ve teknolojik yenilikle ilişkilendiriliyor.

İlgili taraflar, bu makinenin kişisel bakım ve sağlık alanındaki potansiyel etkilerini merakla bekliyor. Kullanıcılar için hem fiziksel hem de ruhsal bir temizlik sunan bu yenilikçi ürün, gelecekte sağlık teknolojileri ve kişisel bakım sektöründe nasıl bir yer edinecek? Bu soru, hem üreticiler hem de potansiyel kullanıcılar için önemli bir merak konusu olmaya devam ediyor.

#İnsan Yıkayıcısısı
Derbide 1 Aralık Kabusu: Galatasaray'ın Üstünlüğü Devam Ediyor
Derbide 1 Aralık Kabusu: Galatasaray'ın Üstünlüğü Devam Ediyor
#Spor / 01 Aralık 2025
Mahfi Eğilmez Türkiye Büyüme Verilerini Yorumladı: TÜİK Hesapları mı Doğru, Sanayicilerin Şikayetleri mi Haklı?
Mahfi Eğilmez Türkiye Büyüme Verilerini Yorumladı: TÜİK Hesapları mı Doğru, Sanayicilerin Şikayetleri mi Haklı?
#Ekonomi / 01 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Teknoloji
Eline Taktığı Çipin Parolasını Unuttu: Genç Adamın Tuhaf Deneyimi
Eline Taktığı Çipin Parolasını Unuttu: Genç Adamın Tuhaf Deneyimi
Teknoloji
Sıvı Hava Enerjisi Depolama: Geleceğin Çözümü Mü?
Sıvı Hava Enerjisi Depolama: Geleceğin Çözümü Mü?
Kadının Ölü Bulunduğu Evde Sahte Alkol Tespit Edildi
Kadının Ölü Bulunduğu Evde Sahte Alkol Tespit Edildi
Fenerbahçe – Galatasaray Derbisinin VAR Hakemi Ali Şansalan Oldu
Fenerbahçe – Galatasaray Derbisinin VAR Hakemi Ali Şansalan Oldu
Kırgızistan’da Halk Milletvekili Seçimleri İçin Sandık Başındaydı
Kırgızistan’da Halk Milletvekili Seçimleri İçin Sandık Başındaydı
Sarp Bozkurt: Çağla'yı İlk Provada Görünce Hayret Ettim
Sarp Bozkurt: Çağla'yı İlk Provada Görünce Hayret Ettim
Haliliye’nin Spor Kursları Gençlere Kapı Açıyor
Haliliye’nin Spor Kursları Gençlere Kapı Açıyor
Ziraat Katılım, 10. Yılına Özel 30 Bin Fidan Bağışladı
Ziraat Katılım, 10. Yılına Özel 30 Bin Fidan Bağışladı
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft