Kadının Ölü Bulunduğu Evde Sahte Alkol Tespit Edildi

Eskişehir'de bir apartman dairesinde meydana gelen şüpheli ölüm olayı, emniyet güçlerini harekete geçirdi. 37 yaşındaki Beyza Yavuz'un, arkadaşının evinde ölü bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamındaki gelişmeler, dikkat çekici ayrıntılara sahip.

Şüpheli Ölüm ve Olay Yeri İncelemesi

İstiklal Mahallesi Yeşiltepe Sokak'ta bulunan bir apartmanın 4. katındaki dairede, Beyza Yavuz'un cansız bedeni 13 Ekim 2023 tarihinde bulundu. Ölümünün şüpheli olması nedeniyle Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili derhal soruşturma başlattı. Yapılan incelemelerde, Yavuz'un bulunduğu evde sahte alkol bulunduğu tespit edildi.

Sahte Alkol Üretimi ve Gözaltı İşlemleri

Edinilen bilgilere göre, Yavuz'un ölümüyle bağlantılı olarak yürütülen soruşturma kapsamında, sahte alkol üretimi ve satışı yaptığı belirlenen baba İ.S.E. (76) ve oğlu S.E. (49) gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, olayın detaylarını ortaya çıkarmak amacıyla kapsamlı bir çalışma yürüttü. Gözaltına alınan şahısların evlerinde yapılan aramalarda, sahte alkol, sahte alkollerin üretiminde kullanılan malzemeler ve kaçak sigara ele geçirildi.

Adli Süreç ve Tutuklama Kararı

Gözaltına alınan baba ve oğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan S.E. (49), tutuklanırken, İ.S.E. (76) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu gelişmeler, sahte alkolün sağlık üzerindeki tehlikelerini bir kez daha gündeme getirirken, Beyza Yavuz'un ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi çalışmaları devam ediyor.