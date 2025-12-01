Dolar
Derbide 1 Aralık Kabusu: Galatasaray'ın Üstünlüğü Devam Ediyor

Derbide 1 Aralık Kabusu: Galatasaray'ın Üstünlüğü Devam Ediyor

Derbide 1 Aralık Kabusu: Galatasaray'ın Üstünlüğü Devam Ediyor
Okunma Süresi: 2 dk

Süper Lig'in 14. haftasında, Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'ı Kadıköy'de ağırlayacağı derbi maçı öncesinde, 1 Aralık tarihinin derbiler üzerindeki etkisi dikkat çekiyor. Ligde 32 puanla lider konumda bulunan Galatasaray, bu maçı kazanarak puan farkını 4'e çıkarmayı hedefliyor. Fenerbahçe ise, sadece 1 puan geride olduğu rakibini yenerek liderlik yarışında avantaj elde etmek istiyor.

1 Aralık Tarihinde Galatasaray'ın Üstünlüğü

1 Aralık tarihinde oynanan derbilerin geçmişi, Galatasaray'ın belirgin bir üstünlüğünü gözler önüne seriyor. Daha önce bu tarihte düzenlenen 5 derbinin 4'ünü sarı-kırmızılı takım kazanmışken, yalnızca bir karşılaşma golsüz eşitlikle sonuçlanmıştır. Bu durum, Fenerbahçe camiasında "1 Aralık kabusu" olarak adlandırılan bir algı yaratmış durumda. Tarihsel verilere göre, 1 Aralık'ta oynanan derbilerin sonuçları şu şekildedir:

1946: Fenerbahçe 0-1 Galatasaray

1956: Galatasaray 3-2 Fenerbahçe

1963: Galatasaray 0-0 Fenerbahçe

1966: Fenerbahçe 0-1 Galatasaray

1990: Fenerbahçe 1-2 Galatasaray

Derbinin Önemi ve Beklentiler

Bu derbi, sadece ligdeki puan durumunu etkilemekle kalmayıp, aynı zamanda iki takım arasındaki rekabetin de bir yansıması olarak dikkat çekiyor. Fenerbahçe, geçmişteki istatistikleri geride bırakarak yeni bir sayfa açmak ve rakibini mağlup etmek istiyor. Galatasaray ise, geçmişteki başarılarını sürdürerek, hem liderlik koltuğundaki konumunu pekiştirmek hem de rakibine karşı psikolojik üstünlük kurmayı hedefliyor.

Sonuç olarak, 1 Aralık tarihinin Fenerbahçe için bir kabus niteliği taşıdığı bu derbi öncesinde, takımların performansı ve stratejileri, maçın sonucunu belirleyecek en önemli faktörler arasında yer alıyor. Lig yarışının giderek kızıştığı bu dönemde, her iki takım da galibiyet için sahada tüm güçlerini ortaya koyacak.

