Haberin Gündemi Genel İstanbul’a Kar Yağacak mı? Uzmanlardan Kış Uyarısı: Asıl Soğuk Ocak Sonu ve Şubat’ta Geliyor!

İstanbul’a Kar Yağacak mı? Uzmanlardan Kış Uyarısı: Asıl Soğuk Ocak Sonu ve Şubat’ta Geliyor!

Uzmanlara göre İstanbul’da Aralık ayında kar yağışı beklenmiyor. Kar olasılığı Ocak sonu ve Şubat’a kayarken, Doğu ve İç Anadolu’da kar alarmı verildi. Sıcaklıklar ise hâlâ mevsim normallerinin üzerinde.

Yayınlanma
14
İstanbul’a Kar Yağacak mı? Uzmanlardan Kış Uyarısı: Asıl Soğuk Ocak Sonu ve Şubat’ta Geliyor!
Okunma Süresi: 2 dk

Aralık ayına girilmesiyle birlikte kar yağışı beklentisi vatandaşlar arasında yeniden gündeme gelirken, uzmanlar bu yıl İstanbul ve Batı bölgeleri için kış mevsiminin gecikeceğini bildiriyor. Kar yağışının yılbaşı öncesinde görülüp görülmeyeceği ise merak konusu.

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’nden Adil Tek ve CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’da Aralık ayında kar yağışı olasılığının oldukça düşük olduğunu vurguluyor.

Adil Tek: "Eylül-Ekim aylarında sert kış tahminim vardı. Ancak son veriler, İstanbul’da Aralık ve Ocak başında kar yağmayacağını gösteriyor. Kar yağışı olursa da kısa süreli ve geçici olacak gibi görünüyor."

Orhan Şen: “Polar Vortex (Kutup Hortumu) henüz yeterince zayıflamadı. Bu da soğuk havanın Batı’ya inmesini geciktiriyor. İstanbul’da karın etkili olması Ocak sonu – Şubat ortası gibi olabilir.”

Kar Yağışı Beklenen İller Hangileri?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) açıklamasına göre 1 Aralık 2025 Pazartesi itibarıyla 13 ilde kar ve karla karışık yağmur bekleniyor:

Doğu Anadolu: Erzurum, Van, Kars, Erzincan, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Ağrı, Ardahan, Bayburt

İç Anadolu: Sivas

Doğu Karadeniz: Gümüşhane

Uzmanlardan Uyarı: Zemin Kayganlığı ve Don Tehlikesi!

Yetkililer, doğu ve iç kesimlerde buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceğini belirtiyor. Vatandaşların kış lastiği kullanmaları, erken saatlerde yola çıkacakların dikkatli olmaları ve günlük hava durumu takibi yapmaları öneriliyor.

Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Üzerinde

Uzmanlar, sıcaklıkların şu anda mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini belirtiyor. Bu durumun kışın gecikmesine ve kar yağışının daha geç başlamasına neden olduğu ifade ediliyor.

