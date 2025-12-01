Dolar
Haberin Gündemi Genel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan 105 Bin TL Promosyon Müjdesi!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan 105 Bin TL Promosyon Müjdesi!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personeline müjde! Halkbank ile yapılan yeni promosyon anlaşması kapsamında memurlara 105 bin TL nakit ödeme yapılacak. Ayrıca, Ocak 2026’dan itibaren 15 bin TL Paraf puan da verilecek. Nakit yerine faizsiz kredi tercih edenler için 660 bin TL’ye kadar kredi imkanı da sunuluyor. Ödemeler Aralık ayı maaşından sonra başlıyor.

Yayınlanma
14
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan 105 Bin TL Promosyon Müjdesi!
Okunma Süresi: 2 dk

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde görev yapan personeli yakından ilgilendiren banka promosyon ihalesi sonuçlandı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’ın açıklamasıyla kesinleşen anlaşma kapsamında kamu personeline 105.000 TL nakit promosyon ödenecek. Ayrıca, çalışanlara yönelik 15.000 TL değerinde Paraf Puan ve faizsiz kredi seçenekleri de duyuruldu. İşte 2025-2026 dönemini kapsayan promosyon detayları ve ödeme planı…

Halkbank ile Anlaşıldı, Rekor Promosyon!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Halkbank arasında yapılan promosyon anlaşmasıyla, Bakanlık personeline 105 bin TL nakit ödeme yapılacağı açıklandı. Bu ödeme, Aralık ayında yapılacak ilk maaş ödemesinin hemen ardından, tek seferde personelin hesaplarına yatırılacak.

Bakan Göktaş, promosyonla ilgili yaptığı açıklamada, “Çalışanlarımızın emeğinin karşılığını almasını önemsiyoruz. Bu anlaşma, çalışma koşullarının iyileştirilmesi adına atılmış önemli bir adımdır” ifadelerini kullandı.

15 Bin TL Paraf Puan Desteği de Var

Sadece nakit ödeme ile sınırlı kalmayan bu promosyon anlaşması kapsamında, Ocak 2026 itibarıyla personele Halkbank tarafından kredi kartı teslim edilecek. Kartı aktif şekilde kullanan her personele 15.000 TL değerinde Paraf Puan tanımlanacak.

Bu puanlar alışverişte ve kampanyalarda kullanılabilecek.

Nakit Yerine Faizsiz Kredi Tercihi Sunuldu

Nakit promosyon yerine, dileyen personel için faizsiz kredi kullanımı da opsiyonel olarak sunuluyor. Halkbank tarafından özel olarak hazırlanan faizsiz kredi paketlerinde geri ödeme planı şu şekilde:

VadeKredi TutarıAylık Taksit
6 Ay660.000 TL110.000 TL
8 Ay526.000 TL65.750 TL
10 Ay440.000 TL44.000 TL
12 Ay381.000 TL31.750 TL
18 Ay279.000 TL15.500 TL
24 Ay227.000 TL9.458 TL

Bu seçenek, yüksek tutarda faiz ödemek istemeyen çalışanlar için avantaj sağlıyor.

Promosyon Ne Zaman Hesaplara Yatacak?

105 bin TL’lik promosyon ödemesi, Aralık ayı ilk maaşından sonra personel hesaplarına yatırılacak. Paraf puanlar ise Ocak 2026’da tanımlanacak.

Kredi kartı teslimi ve diğer banka işlemleri ise ilgili personel bilgilerine göre kademeli şekilde yürütülecek.

Kimler Yararlanabilir?

Bu promosyon, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı tüm merkez ve taşra personelini kapsıyor. Kadrolu memurlar, sözleşmeli personel ve 657’ye tabi çalışanlar promosyon kapsamına dahil.

Özetle:

105.000 TL promosyon Aralık’ta tek seferde ödenecek.

15.000 TL Paraf Puan Ocak’ta verilecek.

Faizsiz kredi kullanmak isteyenler için 6 - 24 ay vadeli özel planlar sunulacak.

Promosyonlar Halkbank aracılığıyla yatırılacak.

Bu gelişme, kamu çalışanlarının alım gücünü desteklemeyi amaçlayan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

