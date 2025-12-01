Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan 105 Bin TL Promosyon Müjdesi!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde görev yapan personeli yakından ilgilendiren banka promosyon ihalesi sonuçlandı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’ın açıklamasıyla kesinleşen anlaşma kapsamında kamu personeline 105.000 TL nakit promosyon ödenecek. Ayrıca, çalışanlara yönelik 15.000 TL değerinde Paraf Puan ve faizsiz kredi seçenekleri de duyuruldu. İşte 2025-2026 dönemini kapsayan promosyon detayları ve ödeme planı…

Halkbank ile Anlaşıldı, Rekor Promosyon!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Halkbank arasında yapılan promosyon anlaşmasıyla, Bakanlık personeline 105 bin TL nakit ödeme yapılacağı açıklandı. Bu ödeme, Aralık ayında yapılacak ilk maaş ödemesinin hemen ardından, tek seferde personelin hesaplarına yatırılacak.

Bakan Göktaş, promosyonla ilgili yaptığı açıklamada, “Çalışanlarımızın emeğinin karşılığını almasını önemsiyoruz. Bu anlaşma, çalışma koşullarının iyileştirilmesi adına atılmış önemli bir adımdır” ifadelerini kullandı.

15 Bin TL Paraf Puan Desteği de Var

Sadece nakit ödeme ile sınırlı kalmayan bu promosyon anlaşması kapsamında, Ocak 2026 itibarıyla personele Halkbank tarafından kredi kartı teslim edilecek. Kartı aktif şekilde kullanan her personele 15.000 TL değerinde Paraf Puan tanımlanacak.

Bu puanlar alışverişte ve kampanyalarda kullanılabilecek.

Nakit Yerine Faizsiz Kredi Tercihi Sunuldu

Nakit promosyon yerine, dileyen personel için faizsiz kredi kullanımı da opsiyonel olarak sunuluyor. Halkbank tarafından özel olarak hazırlanan faizsiz kredi paketlerinde geri ödeme planı şu şekilde:

Vade Kredi Tutarı Aylık Taksit 6 Ay 660.000 TL 110.000 TL 8 Ay 526.000 TL 65.750 TL 10 Ay 440.000 TL 44.000 TL 12 Ay 381.000 TL 31.750 TL 18 Ay 279.000 TL 15.500 TL 24 Ay 227.000 TL 9.458 TL

Bu seçenek, yüksek tutarda faiz ödemek istemeyen çalışanlar için avantaj sağlıyor.

Promosyon Ne Zaman Hesaplara Yatacak?

105 bin TL’lik promosyon ödemesi, Aralık ayı ilk maaşından sonra personel hesaplarına yatırılacak. Paraf puanlar ise Ocak 2026’da tanımlanacak.

Kredi kartı teslimi ve diğer banka işlemleri ise ilgili personel bilgilerine göre kademeli şekilde yürütülecek.

Kimler Yararlanabilir?

Bu promosyon, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı tüm merkez ve taşra personelini kapsıyor. Kadrolu memurlar, sözleşmeli personel ve 657’ye tabi çalışanlar promosyon kapsamına dahil.

Özetle:

105.000 TL promosyon Aralık’ta tek seferde ödenecek.

15.000 TL Paraf Puan Ocak’ta verilecek.

Faizsiz kredi kullanmak isteyenler için 6 - 24 ay vadeli özel planlar sunulacak.

Promosyonlar Halkbank aracılığıyla yatırılacak.

Bu gelişme, kamu çalışanlarının alım gücünü desteklemeyi amaçlayan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.