TOD TV üzerinden Fenerbahçe – Galatasaray derbisinin izlenmesi ve üyelik ücretleri

Türkiye Süper Ligi'nin en heyecan verici karşılaşmalarından biri olan Fenerbahçe – Galatasaray derbisi yaklaşırken, bu önemli maçı izlemek isteyen futbolseverlerin aklındaki en büyük soru, dijital yayın platformu TOD TV'nin tek maç satın alma seçeneği sunup sunmadığı oldu. Milyonlarca taraftar, bu dev derbiyi izlemek için gerekli olan üyelik seçeneklerini araştırıyor. TOD TV, Süper Lig maçlarını izlemek isteyen kullanıcılara sunduğu paketler hakkında detayları açıklamaya devam ediyor.

TOD TV'nin yayın hakları ve maç izleme seçenekleri

TOD TV, Türkiye Süper Ligi'nin yayın haklarını elinde bulundurarak, Fenerbahçe – Galatasaray derbisi dahil olmak üzere hiçbir maçı tek başına izleme seçeneği sunmamaktadır. Bu durum, kullanıcıların bu büyük karşılaşmayı izleyebilmesi için ya Aylık Ödemeli Süper Lig Paketi ya da Sezonluk Süper Lig Paketi gibi aboneliklerden birini satın almalarını zorunlu kılıyor. Yani, tek bir karşılaşmayı izlemek isteyenler, platformda sunulan bu paketlerden en az birine abone olmak durumundadır.

2025 yılı için TOD TV üyelik ücretleri

TOD TV, futbolseverlere farklı bütçelere hitap eden çeşitli paketler sunmaktadır. 2025 yılı itibarıyla üyelik ücretleri şu şekildedir: Sezonluk Süper Dolu Paketi, 399 TL olarak belirlenirken, Aylık Süper Lig Paketi 349 TL, Taraftar Paketi ise 279 TL olarak satışa sunulmaktadır. Tüm bu paketler, kullanıcıların Süper Lig maçlarını izleyebilmesi için gerekli olan abonelik seçenekleridir.

Fenerbahçe – Galatasaray derbisi gibi büyük bir etkinliği izlemek isteyenler, TOD TV'nin sunduğu bu paketlerden birini seçerek, yalnızca bu maçı değil, lig boyunca birçok karşılaşmayı takip etme şansına sahip olabilecekler. Ancak, mevcut durumda sadece tek maç satın alma seçeneğinin olmaması, bazı taraftarlar için sınırlayıcı bir faktör olarak öne çıkıyor.

Futbolseverlerin derbiyi kaçırmamak için yapmaları gereken, TOD TV'nin sunduğu paketlerden birine abone olmaktır. Bu sayede, sadece Fenerbahçe – Galatasaray derbisini değil, Süper Lig'deki diğer önemli maçları da izleme fırsatına sahip olabilecekler.