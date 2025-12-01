Dolar
Haberin Gündemi Genel Yarısı Bizden Kampanyası Nedir? Kimler Yararlanabilir? Hangi Şehirlerde Geçerli? İşte 7 Soruda Tüm Detaylar

Yarısı Bizden Kampanyası Nedir? Kimler Yararlanabilir? Hangi Şehirlerde Geçerli? İşte 7 Soruda Tüm Detaylar

İstanbul'daki riskli binaların dönüşümünü hızlandırmak amacıyla başlatılan "Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında, devlet hem hibe hem de faizsiz kredi desteği sunuyor. 73 bin konutun yenilendiği kampanyayla ilgili merak edilen tüm soruları yanıtladık.

Yayınlanma
14
Yarısı Bizden Kampanyası Nedir? Kimler Yararlanabilir? Hangi Şehirlerde Geçerli? İşte 7 Soruda Tüm Detaylar
Okunma Süresi: 2 dk

1. Yarısı Bizden Kampanyası hangi şehirlerde geçerli?

Bu kampanya yalnızca İstanbul için geçerlidir. Türkiye genelinde değil, sadece İstanbul’daki riskli yapılar kampanyaya dahil edilebiliyor.

2. Kimler kampanyadan faydalanabilir?

İstanbul’un 39 ilçesindeki riskli yapı sahipleri kampanyadan yararlanabilir.
Gelir belgesi, kredi notu gibi finansal şartlar aranmaz.

3. Katılım şartları nedir?

Yapı riskli bina statüsünde olmalı

Yeni yapılacak bina, eski yapının 1,5 katını geçmemeli

Kat irtifakı kurulmalı ve tüm hak sahipleri belirlenmeli

İlçe belediyesine başvuru yapılmalı

Bakanlığın belirlediği tarihte hibe taahhütnamesi ve kredi sözleşmesi imzalanmalı

4. Başvuru nasıl yapılır?

e-Devlet’ten başvuru şartı yoktur.
Vatandaşlar doğrudan ilçe belediyelerine giderek başvuru yapabilir.

5. Ne kadar destek veriliyor?

Her konut için:

875.000 TL HİBE

875.000 TL FAİZSİZ KREDİ (ilk yıl ödemesiz, 10 yıl vadeli)

125.000 TL taşınma yardımı
Toplamda 1.875.000 TL destek veriliyor.

Ek konutlar için:

Her biri için 1.750.000 TL’ye kadar kredi imkânı sunuluyor.

6. Geri ödeme planı nasıl?

Kredinin ilk yılı ödemesiz ve faizsiz

2 yıl sonra taksitli ödemeler başlar

10 yıla kadar vade

Faiz yerine sadece TÜFE oranının yarısı kadar güncelleme yapılır

Ödemeler inşaatın seviyesine göre yükleniciye yapılır

7. TOKİ ve Emlak Konut projeye dahil mi?

Eğer bina değil ada veya alan bazlı büyük bir dönüşüm planlanıyorsa ve tam uzlaşı sağlanırsa, TOKİ ve Emlak Konut projeye dahil edilerek inşaat desteği sağlanabilir.

Özetle:

KriterBilgi
ŞehirSadece İstanbul
Katılım ŞartıRiskli yapı, kat irtifakı
Destek Tutarı1.875.000 TL (konut başı)
Başvuru Yeriİlçe belediyeleri
Geri Ödemeİlk yıl faizsiz, 10 yıl vadeli
ÖdemelerYüklenici firmaya, hak sahibi adına
Ek DestekTOKİ ve Emlak Konut (alan bazlı dönüşümde)
