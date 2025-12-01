Dolar
42,4333 %-0.16
Euro
49,3964 %0.11
Gram Altın
5.781,52 % 0,31
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Genel 2025 YDS/2 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? İşte Sorgulama Detayları

2025 YDS/2 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? İşte Sorgulama Detayları

2025 YDS/2 sınav sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM’nin takvimine göre Yabancı Dil Sınavı sonuçları 12 Aralık 2025 tarihinde erişime açılacak. Adaylar sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle öğrenebilecek.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
2025 YDS/2 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? İşte Sorgulama Detayları
Okunma Süresi: 1 dk

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (YDS) 2025 yılı ikinci oturumu (YDS/2) tamamlandı. Sınava katılan binlerce aday şimdi sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. İşte ÖSYM takvimine göre YDS sonuç tarihi ve erişim bilgileri…

YDS 2025 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

ÖSYM'nin 2025 yılı sınav takvimine göre:

YDS/2 Sonuç Açıklama Tarihi: 12 Aralık 2025 Cuma

Sonuçlara Nereden Bakılacak?

Adaylar sonuçlarını 12 Aralık 2025 tarihinden itibaren şu adresten öğrenebilecek:

https://sonuc.osym.gov.tr

Giriş yapmak için:

T.C. Kimlik Numarası

Aday Şifresi gereklidir.

YDS Puanı Nerelerde Kullanılır?

YDS puanı şu alanlarda geçerlidir:

Akademik yükselme ve atama

KPSS-A grubu ve uzmanlık sınavları

Yurt dışı yüksek lisans ve doktora başvuruları

TUS ve DUS gibi bazı sağlık sınavları

Dışişleri Bakanlığı dil yeterliliği

#Yds Sonuçları 2025
#Yds/2 Sonuç Tarihi
#Yds Puan Sorgulama
#Ösym Sonuç Ekranı
#Yabancı Dil Sınavı Sonuçları
#12 Aralık Yds Sonucu
#Sonuc.osym.gov.tr
Yarısı Bizden Kampanyası Nedir? Kimler Yararlanabilir? Hangi Şehirlerde Geçerli? İşte 7 Soruda Tüm Detaylar
Yarısı Bizden Kampanyası Nedir? Kimler Yararlanabilir? Hangi Şehirlerde Geçerli? İşte 7 Soruda Tüm Detaylar
#Genel / 01 Aralık 2025
TOD TV üzerinden Fenerbahçe – Galatasaray derbisinin izlenmesi ve üyelik ücretleri
TOD TV üzerinden Fenerbahçe – Galatasaray derbisinin izlenmesi ve üyelik ücretleri
#Gündem / 01 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Genel
27 Kasım Süper Loto Sonuçları Açıklandı!
27 Kasım Süper Loto Sonuçları Açıklandı!
Genel
Bursluluk Sınavı 2026 Ne Zaman Yapılacak? İşte İOKBS Tarihi ve Şartları
Bursluluk Sınavı 2026 Ne Zaman Yapılacak? İşte İOKBS Tarihi ve Şartları
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tacikistan'a Resmi Ziyarette Bulunacak
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tacikistan'a Resmi Ziyarette Bulunacak
İnsanı Çamaşır Gibi Yıkayacak Makine Hizmete Hazır
İnsanı Çamaşır Gibi Yıkayacak Makine Hizmete Hazır
Derbide 1 Aralık Kabusu: Galatasaray'ın Üstünlüğü Devam Ediyor
Derbide 1 Aralık Kabusu: Galatasaray'ın Üstünlüğü Devam Ediyor
Mahfi Eğilmez Türkiye Büyüme Verilerini Yorumladı: TÜİK Hesapları mı Doğru, Sanayicilerin Şikayetleri mi Haklı?
Mahfi Eğilmez Türkiye Büyüme Verilerini Yorumladı: TÜİK Hesapları mı Doğru, Sanayicilerin Şikayetleri mi Haklı?
Kadının Ölü Bulunduğu Evde Sahte Alkol Tespit Edildi
Kadının Ölü Bulunduğu Evde Sahte Alkol Tespit Edildi
Fenerbahçe – Galatasaray Derbisinin VAR Hakemi Ali Şansalan Oldu
Fenerbahçe – Galatasaray Derbisinin VAR Hakemi Ali Şansalan Oldu
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft