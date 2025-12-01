2025 YDS/2 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? İşte Sorgulama Detayları

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (YDS) 2025 yılı ikinci oturumu (YDS/2) tamamlandı. Sınava katılan binlerce aday şimdi sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. İşte ÖSYM takvimine göre YDS sonuç tarihi ve erişim bilgileri…
YDS 2025 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
ÖSYM'nin 2025 yılı sınav takvimine göre:
YDS/2 Sonuç Açıklama Tarihi: 12 Aralık 2025 Cuma
Sonuçlara Nereden Bakılacak?
Adaylar sonuçlarını 12 Aralık 2025 tarihinden itibaren şu adresten öğrenebilecek:
Giriş yapmak için:
T.C. Kimlik Numarası
Aday Şifresi gereklidir.
YDS Puanı Nerelerde Kullanılır?
YDS puanı şu alanlarda geçerlidir:
Akademik yükselme ve atama
KPSS-A grubu ve uzmanlık sınavları
Yurt dışı yüksek lisans ve doktora başvuruları
TUS ve DUS gibi bazı sağlık sınavları
Dışişleri Bakanlığı dil yeterliliği