2025 YDS/2 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? İşte Sorgulama Detayları

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (YDS) 2025 yılı ikinci oturumu (YDS/2) tamamlandı. Sınava katılan binlerce aday şimdi sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. İşte ÖSYM takvimine göre YDS sonuç tarihi ve erişim bilgileri…

YDS 2025 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

ÖSYM'nin 2025 yılı sınav takvimine göre:

YDS/2 Sonuç Açıklama Tarihi: 12 Aralık 2025 Cuma

Sonuçlara Nereden Bakılacak?

Adaylar sonuçlarını 12 Aralık 2025 tarihinden itibaren şu adresten öğrenebilecek:

https://sonuc.osym.gov.tr

Giriş yapmak için:

T.C. Kimlik Numarası

Aday Şifresi gereklidir.

YDS Puanı Nerelerde Kullanılır?

YDS puanı şu alanlarda geçerlidir:

Akademik yükselme ve atama

KPSS-A grubu ve uzmanlık sınavları

Yurt dışı yüksek lisans ve doktora başvuruları

TUS ve DUS gibi bazı sağlık sınavları

Dışişleri Bakanlığı dil yeterliliği