Haberin Gündemi Genel Çarpıntı Dizisi Final Yapıyor! Reyting Kurbanı Olan Yapım 13. Bölümde Ekranlara Veda Ediyor

Çarpıntı Dizisi Final Yapıyor! Reyting Kurbanı Olan Yapım 13. Bölümde Ekranlara Veda Ediyor

TV8’in iddialı yapımlarından biri olan Çarpıntı, beklenen ilgiyi göremeyince 13. bölümüyle final yapma kararı aldı. Dramatik hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuna rağmen reyting savaşında tutunamadı.

Yayınlanma
14
Çarpıntı Dizisi Final Yapıyor! Reyting Kurbanı Olan Yapım 13. Bölümde Ekranlara Veda Ediyor
Okunma Süresi: 2 dk

TV8 ekranlarında 7 Eylül 2025’te yayın hayatına başlayan dram dizisi Çarpıntı, düşük reytingler nedeniyle ekranlara veda ediyor. Başrollerinde Deniz Çakır, Sibel Taşçıoğlu ve Lizge Cömert gibi güçlü oyuncuların yer aldığı yapım, izleyiciyle tam anlamıyla bağ kuramayınca 13. bölümüyle birlikte final kararı alındı.

Final Tarihi:
7 Aralık 2025 Pazar günü yayımlanacak olan 13. bölüm, dizinin finali olacak.

Neden Final Yapıyor?

Yapımcılardan gelen açıklamaya göre, dizi beklenen izlenme oranlarına ulaşamadı. Düşük reytingler nedeniyle hem kanal yönetimi hem de yapım ekibi tarafından ortak bir kararla final kararı alındı. Ancak, final bölümünün etkileyici ve hikayeye uygun bir kapanış yapacağı ifade ediliyor.

Duygusal Hikayesiyle Dikkat Çekmişti

Çarpıntı, kalp yetmezliği yaşayan Aslı Güneş’in, organ nakliyle hayata tutunma mücadelesini merkeze alıyor. Annesiyle birlikte hayatta kalmaya çalışan Aslı'nın hikayesi, zengin Alkan ailesinin trajedisiyle kesişiyor. Ölen kızları Melike’nin kalbinin Aslı’ya nakledilmesi, iki ailenin hayatlarını iç içe geçirirken; gizemli sırlar ve sınıf çatışmaları da dizinin dramatik yapısını güçlendiriyor.

Başlıca Oyuncular ve Rolleri

Lizge Cömert: Aslı Güneş – Kalp nakliyle hayata tutunan genç kız

Kerem Bürsin: Aras Alkan – Melike’nin kuzeni, Aslı’ya aşık olur

Deniz Çakır: Hülya Güneş – Aslı’nın hırslı annesi

Sibel Taşçıoğlu: Tülin Alkan – Kızının yasını tutan varlıklı bir anne

Gürberk Polat, Helin Elveren, Pınar Çağlar Gençtürk gibi oyuncular da kadroda yer aldı.

İzleyiciyi Ne Bekliyor?

Dizinin finalinde, Aslı’nın kalbinin gerçek sahibi Melike ile olan bağının nasıl çözüleceği, Aras ve Aslı aşkının sonunun ne olacağı gibi sorular yanıt bulacak. Ayrıca, iki aile arasındaki gerilim de son bölüme damga vuracak.

