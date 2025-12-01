Yılbaşı Tatili 2026: Kaç Gün Sürecek? 31 Aralık'ta Okul ve İş Yerleri Açık mı?

Yeni yıla sayılı günler kala, tatil planları yapan milyonlarca kişi 31 Aralık 2025 Çarşamba ve 1 Ocak 2026 Perşembe günlerinin resmi tatil olup olmadığını araştırıyor. Tatilin kaç gün süreceği, okulların ve iş yerlerinin durumu en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

31 Aralık 2025 Çarşamba Tatil mi?

Hayır, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü resmi tatil değil.

Bu nedenle:

Okullar açık olacak, öğrenciler normal ders programlarına devam edecek.

Kamu ve özel sektör çalışanları tam gün mesai yapacak.

Yani yılın son günü için herhangi bir yarım gün uygulaması bulunmuyor.

1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil mi?

Evet! 1 Ocak, her yıl olduğu gibi 2026’da da resmi tatil günü olarak kutlanacak.

Bu kapsamda:

Okullar kapalı olacak

Devlet daireleri, bankalar ve birçok özel işletme hizmet vermeyecek

Resmi kurumlarda çalışanlar bu gün ücretli izinli sayılacak.

Yılbaşı Tatili Kaç Gün Sürecek?

Yılbaşı tatili bu yıl yalnızca 1 gün sürecek.

Yani sadece 1 Ocak 2026 Perşembe günü tatil olacak.

Eğer çalışanlar ya da öğrenciler 2 Ocak Cuma günü için izin alabilirlerse, bu durumda 4 günlük bir tatil planı yapmaları mümkün olabilir (Perşembe-Cuma-Cumartesi-Pazar).

Özetle:

31 Aralık 2025 Çarşamba: Okul ve mesai var (tatil değil)

1 Ocak 2026 Perşembe: Resmi tatil

Tatil süresi: 1 gün

Tatil süresini uzatmak isteyenler, 2 Ocak Cuma günü için ekstra izin alabilir.