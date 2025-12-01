KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU BAŞLADI: Hangi Araçlar Takmalı, Ceza Ne Kadar?

Türkiye genelinde trafik güvenliğini artırmak ve olası kazaların önüne geçmek amacıyla uygulanan kış lastiği zorunluluğu, bu yıl 15 Kasım 2025 itibarıyla başladı. Daha önce 1 Aralık’ta başlayan uygulama bu yıl erkene çekilerek 5 ay boyunca geçerli olacak şekilde düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, 15 Kasım 2025 – 15 Nisan 2026 tarihleri arasında kış lastiği kullanımı, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu olacak.

KİMLER İÇİN ZORUNLU?

Kış lastiği zorunluluğu, yalnızca şehirler arası yollarda yük ve yolcu taşımacılığı yapan kamyon, kamyonet, çekici, minibüs, otobüs, taksi ve ticari panelvan tipi araçları kapsıyor. Bu araçlar, belirtilen tarih aralığında kış lastiği takmadan trafiğe çıkarsa hem kendi güvenliklerini hem de trafikteki diğer sürücüleri riske atmış oluyor.

Bireysel araçlar (hususi otomobiller) için ise yasal bir zorunluluk bulunmamakla birlikte, özellikle buzlanma ve kar yağışı görülen bölgelerde kış lastiği kullanılması şiddetle tavsiye ediliyor. Uzmanlar, hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü her durumda kış lastiği kullanımının büyük fark yarattığını vurguluyor.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NE KADAR?

Zorunluluğa uymayan ticari araç sürücüleri için ceza oldukça caydırıcı. 2025 yılı için belirlenen idari para cezası 5.856 TL. Denetimler, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri tarafından kara yollarında aktif olarak yürütülüyor. Ayrıca Ulaştırma Bakanlığı denetim ekipleri de şehirler arası yollarda özel kontroller gerçekleştiriyor.

DENETİMLER SIKI ŞEKİLDE YAPILACAK

Denetimlerde sadece lastiğin kış lastiği olup olmadığı değil, diş derinliği de kontrol ediliyor. Yasal sınır, kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde en az 4 mm, minibüs, kamyonet ve otomobillerde ise 1.6 mm olarak belirlendi. Bu limitin altına düşen lastikler de kış lastiği sayılmıyor ve sürücülere ceza kesilebiliyor.

UZMANLARDAN UYARI: "GÜVENLİK İÇİN LASTİK DEĞİŞİMİNİ ERTELEMEYİN"

Trafik ve sürüş güvenliği uzmanları, zorunluluk kapsamı dışında kalan özel araç sahiplerini de uyarıyor. Soğuk hava koşullarında yaz lastiği kullanan araçlar, fren mesafesinin artmasına, yola tutunamamasına ve ciddi kazalara sebep olabiliyor. Uzmanlar, özellikle sabah ve gece saatlerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşeceği bölgelerde tüm sürücülere kış lastiği kullanımını öneriyor.

UYGULAMA NE ZAMAN SONA ERECEK?

Kış lastiği zorunluluğu 15 Nisan 2026’da sona erecek. Bu tarihten itibaren şehirler arası yollarda kış lastiği takma zorunluluğu kalkacak. Ancak hava koşulları normallerin altında seyrederse, valilikler bu süreyi uzatabilecek.

SÜRÜCÜLERE TAVSİYELER:

Kış lastiği değişimini son dakikaya bırakmayın.

Diş derinliğini ve lastik basıncını düzenli olarak kontrol edin.

Tüm lastiklerin aynı tipte ve benzer diş yapısında olmasına dikkat edin.

Uygun kış lastiği seçimi için araç üreticisinin önerilerini göz önünde bulundurun.

Dört mevsim lastikler her koşulda yeterli olmayabilir; bulunduğunuz bölgenin iklimine göre seçim yapın.