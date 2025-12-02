Dolar
Gökhan Gönül Kimdir, Neden Gözaltına Alındı? Eski Milli Futbolcu Hakkında Gözaltı Kararı

Gökhan Gönül Kimdir, Neden Gözaltına Alındı? Eski Milli Futbolcu Hakkında Gözaltı Kararı

Yayınlanma
14
Gökhan Gönül Kimdir, Neden Gözaltına Alındı? Eski Milli Futbolcu Hakkında Gözaltı Kararı
Okunma Süresi: 2 dk

Türk futbolunun önemli isimlerinden biri olan Gökhan Gönül, kariyeri boyunca kazandığı başarılar ve takım kaptanlıkları ile tanınmaktadır. Ancak son günlerde gündeme gelen gözaltı kararı, futbol camiasında büyük bir yankı uyandırdı. Gözaltı kararı, sporseverler ve Gökhan Gönül'ün hayranları arasında şaşkınlıkla karşılandı. Peki, Gökhan Gönül neden gözaltına alındı? Futbol kariyerinin yanı sıra son durumu hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için haberimizi okumaya devam edin.

Gözaltı Kararının Nedeni

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bir operasyon kapsamında Gökhan Gönül'ün de aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen bir soruşturma çerçevesinde gerçekleşti. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporları doğrultusunda, bazı hisse senetlerinde spekülasyon yapılarak yapay fiyat hareketleri oluşturulduğu tespit edildi. Bu usulsüz işlemler sonucunda, 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' ve 'Bilgi Bazlı Piyasa Dolandırıcılığı' suçları işlendiği iddia ediliyor.

Operasyonun Detayları

Gözaltı işlemleri, İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Samsun ve Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan bilgilere göre, gözaltına alınan kişiler arasında Gökhan Gönül, Emrullah Şalk, Akif Koç gibi isimler yer alıyor. Ayrıca, 7 kişi tutuklu olarak cezaevine gönderildi. 6 şüpheli hakkında ise yakalama, arama ve el koyma adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Gökhan Gönül'ün Kariyeri

Gökhan Gönül, 4 Ocak 1985 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi. Futbol kariyerine 1999 yılında Bursaspor Yolspor'un altyapısında başladı ve daha sonra Gençlerbirliği'nde dikkat çekici bir performans sergiledi. 2007-2016 yılları arasında Fenerbahçe'de geçirdiği süre zarfında büyük başarılara imza atarken, 2016-2020 yılları arasında Beşiktaş forması giydi. Futbol kariyerine son noktayı koymadan önce, 2021-2023 yılları arasında Çaykur Rizespor'da da mücadele etti ve ardından aktif futbolculuk hayatını sonlandırdı.

Gökhan Gönül'ün gözaltına alınması, futbol dünyasında önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Bu süreç, hem spor camiası hem de kamuoyu tarafından dikkatle takip ediliyor. Gözaltı kararı ile ilgili gelişmelerin nasıl şekilleneceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.

