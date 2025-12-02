MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Bese Hozat'ın Sözlerine Sert Tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkgün gazetesine verdiği röportajda, terörsüz Türkiye projesi ve terör örgütü yöneticilerinin açıklamaları hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, terörle mücadelenin milli bir hedef olduğunu vurgularken, bu süreçte yaşanan provokasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

Bese Hozat'ın Açıklamalarına Sert Yanıt

Bahçeli, terör örgütü yöneticilerinden Bese Hozat’ın “Suç işlemedik ki af dileyelim” şeklindeki ifadelerini, karanlık emelleri olan Siyonist ve emperyalist güçlere hizmet olarak nitelendirdi. Hozat’ın bu sözlerinin, terörsüz Türkiye hedefini sabote etmeye yönelik planların bir parçası olduğuna dikkat çeken Bahçeli, “Af vaat eden zaten yok” diyerek bu konudaki netliğini ortaya koydu. Bahçeli, “Suçları mahşeri vicdanda belgeli” ifadesiyle terör eylemlerinin ciddiyetine vurgu yaptı.

Provokasyonlara Karşı Uyarı

Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinde provokasyon peşinde koşanların bu heveslerinin kursaklarında kalacağını belirtti. Bu tür eylemleri millete ve devlete karşı bir direniş olarak değerlendiren Bahçeli, toplumun bu tür girişimlere karşı dikkatli olması gerektiğini ifade etti. “Ok yaydan çıkmış, gemiler yakılmıştır” diyerek, sürecin geri dönüşü olmayan bir aşamaya geldiğini belirtti.

Darbe İddialarına Cevap

Bazı kesimlerin, terörsüz Türkiye sürecinin başarısız olması durumunda MHP’ye yönelik darbe yapılacağı yönündeki iddialarına da sert tepki gösteren Bahçeli, “Demokrasi sevdalısı milliyetçi-ülkücü hareketten nasıl darbeci çıkacak?” diyerek bu iddiaları gülümseyerek karşıladığını belirtti. Bahçeli, iftira ve isnatların kendilerini yoldan döndüremeyeceğine dikkat çekti.

Mesut Barzani'nin Sempozyumu Üzerine Değerlendirme

Bahçeli, Mesut Barzani'nin Şırnak Cizre'deki sempozyuma uzun namlulu silahlı peşmergelerle katılmasını da eleştirdi. Bu durumu “şova çevrilmiş” bir etkinlik olarak tanımlayan Bahçeli, “Vatan topraklarımızda yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahla dolaşması, Türkiye Cumhuriyeti’nin itibarına taammüden saldırıdır” ifadelerini kullandı. Barzani'nin tutumunun, ulusal güvenlik açısından endişe verici olduğunu belirtti.

Terörsüz Türkiye sürecinin, Cumhuriyet tarihinin en önemli adımlarından biri olduğunu vurgulayan Bahçeli, bu hedef doğrultusunda taviz verilmesinin mümkün olmadığını belirtti. Bahçeli’nin bu açıklamaları, MHP'nin terörle mücadele konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.