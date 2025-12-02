Dolar
Bandırma'da Öğrenci Servisi Devrildi: 8 Yaralı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen bir trafik kazası, yoğun sis koşullarının etkisiyle 8 öğrencinin yaralanmasına neden oldu. Sabah saatlerinde gerçekleşen olay, öğrencilerin güvenli bir şekilde okula ulaşma süreçlerinin zorluğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Kazanın Meydana Geldiği Yer ve Zaman

Kaza, saat 08.00 sularında, kırsal Bereketli ve Külefli mahalleleri arasında bulunan yolda gerçekleşti. 10 S 10065 plakalı servis midibüsü, bu mahallelerden lise öğrencilerini ilçe merkezindeki üç ayrı okula götürmek üzere yola çıkmıştı. Ancak, yoğun sis nedeniyle sürücü N.T. direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç şarampole yuvarlandı.

Acil Müdahale ve Yaralıların Durumu

Kaza haberinin alınmasının ardından, bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, midibüsün içerisinde mahsur kalan 8 öğrenciyi kurtardı. Yaralı öğrenciler, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Alınan bilgilere göre, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili olarak yetkililerce soruşturma başlatıldı. Kazanın nedenleri ve sorumlularının belirlenmesi amacıyla incelemeler devam ediyor. Bu tür olaylar, öğrenci taşımacılığında güvenliğin önemini bir kez daha ön plana çıkarıyor ve benzer kazaların önlenmesi için alınacak tedbirlerin gerekliliğini ortaya koyuyor.

