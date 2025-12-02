Ünlü Oyuncu Cemre Cansaatçi'nin Korkunç Deneyimi: Sosyal Medya Tehditleri ve Polise Başvuru

Ünlü oyuncu Cemre Cansaatçi, sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kişiyle yaşadığı olaylar sonucunda büyük bir korku deneyimi yaşadı. Bir yıl boyunca "Barış Kaya" olarak tanıdığı kişinin gerçekte Kübra Kaya olduğunu öğrenen Cansaatçi, ardından gelen ölüm tehditleri nedeniyle polise başvurmak zorunda kaldı. Bu durum, sosyal medya ilişkilerinin potansiyel tehlikelerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Sosyal Medyada Tanışma Süreci

Cemre Cansaatçi, 2023 yılında sosyal medya aracılığıyla Barış Kaya adlı biriyle tanıştı. Başlangıçta olumlu bir iletişim süreci geçiren ikili, bir yıl boyunca sürekli olarak yazıştı. Ancak, bir gün Kübra Kaya'nın gerçek kimliğini ifşa etmesi, Cansaatçi için büyük bir şok oldu. Cansaatçi, bu durumu öğrendikten sonra iletişimi tamamen kesme kararı aldı.

Tehditlerin Başlaması ve Korku Dolu Günler

İletişimi kesen Cemre Cansaatçi, Kübra Kaya'nın bu durumu kabul etmediğini fark etti. Kaya, eski konuşmalardan elde ettiği ses kayıtları ve görüntülerle Cansaatçi'yi tehdit etmeye başladı. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, tehditlerin artması üzerine Cansaatçi, sosyal medya hesaplarını engelledi; ancak Kaya, sürekli yeni sahte profiller oluşturarak rahatsız etmeye devam etti. Yaşadığı korku nedeniyle Cansaatçi, evini değiştirmek zorunda kaldı.

Polise Başvuru ve İfadeleri

Bir süre tehditlere boyun eğmek zorunda kalan Cemre Cansaatçi, başka biriyle görüştüğünü öğrenen Kübra Kaya'nın tehditlerini artırması üzerine sonunda polise başvurdu. Cansaatçi, Mersin'de yaşayan Kübra Kaya hakkında şikayette bulundu. İfadesinde, “27 Ekim akşamı beni aradı, yine engelledim. Bu kez arkadaşıma ulaşmış ve 'Onu öldürürüm, keserim, benden korkun. Beni şikayet edeceğin polisin anasını da bacısını da...' şeklinde tehditler savurdu” şeklinde açıklamalarda bulundu. Cansaatçi, yaklaşık bir buçuk yıldır bu kişi tarafından tehdit edildiğini belirterek, Kübra Kaya'dan davacı olduğunu ifade etti.

Cemre Cansaatçi Kimdir?

Cemre Cansaatçi, 12 Ağustos 1996 tarihinde Manisa'da doğmuş bir sinema ve dizi oyuncusudur. 1.78 metre boyunda ve 52 kilogram ağırlığındadır. Celal Bayar Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümünden mezun olan Cansaatçi, 2017 yılından itibaren Büyü 2, Musabbar, Rem, Lanetli Anlaşma ve Cinni Kabus gibi birçok korku filminde rol almış, ayrıca Kuzgun: Dipsiz Karanlık dizisinde de yer almıştır. Şu anda yeni projeleri üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir.