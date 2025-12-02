TURYİD ve Özyeğin Üniversitesi'nden Gastronomi Sektörüne Stratejik İş Birliği

Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) ile Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Türkiye'nin gastronomi sektörünün gelişimine katkı sağlamak amacıyla önemli bir iş birliğine imza attığını açıkladı. Bu ortaklık, nitelikli profesyoneller ve girişimcilerin yetiştirilmesini hedefliyor ve sektörde sürdürülebilir faaliyetlerin geliştirilmesine yönelik stratejiler sunuyor.

Açıklanan İş Birliğinin Kapsamı

Özyeğin Üniversitesi'nin akademik kadrosunun katkılarıyla oluşturulan bu iş birliği, sektör sorunlarının çözümüne yönelik araştırmalar, projeler, eğitim programları ve ulusal ile uluslararası çalıştayların düzenlenmesini içeriyor. Ayrıca, iş yerlerinde yönetici geliştirme eğitimleri ve kariyer planlama stajlarının uygulanması da hedefleniyor. Bu doğrultuda, TURYİD üyesi işletmelerde Özyeğin Üniversitesi'nin “Uygulamalı Yönetsel Gelişim” dersinin uygulamalarına öncelik verilecek.

Akademi ile Sektör Arasında Bir Köprü

TURYİD Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer, Türkiye gastronomi sektörünün sürdürülebilir büyümesi için nitelikli insan kaynağının kritik öneme sahip olduğunu belirtti. Demirer, “Bu iş birliği, sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye profesyonelleri yetiştirmek adına çok değerli bir adım. Akademik kariyer döneminde Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) onaylı ders kredisi olarak kabul edilecek bu iş birliği, akademi ile sektör arasında kurulan bir köprü niteliğinde,” ifadelerini kullandı.

Katma Değer Yaratma Hedefi

Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Özertan, gastronomi ve otel yöneticiliği sektörlerinin ekonomik açıdan büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Özertan, “Bu sebeple, TURYİD ile yaptığımız iş birliğinin sektör için öncü olmasını, örnek teşkil etmesini ve katma değer yaratmasını hedefliyoruz. Nitelikli, sorun çözme odaklı profesyoneller yetiştirmek üzere bu iş birliğiyle akademi ve iş dünyası arasında köprü görevini üstlenmekten mutluluk duyuyoruz,” dedi.

Uygulamalı Eğitim Deneyimlerinin Zenginleştirilmesi

TURYİD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İK & Eğitim Komitesi Başkanı Onur Tahincioğlu ise eğitimin sektörün gelişimindeki belirleyici rolüne dikkat çekti. Tahincioğlu, “Gençlerin uygulamalı eğitim deneyimini zenginleştirecek bu modelin sektöre önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Özyeğin Üniversitesi gibi bu konuyu önceliklendiren güçlü bir akademik kurumla iş birliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz,” şeklinde konuştu.