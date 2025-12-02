Bakan Şimşek'ten KIZILELMA'ya 'Star Wars' Benzetmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bayraktar KIZILELMA'nın dünya tarihinde ilk kez havadan havaya füze ateşleyen insansız savaş uçağı olmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan, bu tarihi başarıyı "küresel havacılık için dikkat çekici bir dönüm noktası" olarak nitelendirirken, Türkiye için de "gurur verici bir başarı" ifadesini kullandı.

Bayraktar KIZILELMA'nın Başarısı

Bayraktar KIZILELMA, gerçekleştirdiği ilk havadan havaya füze atışı ile insansız hava araçları (İHA) alanında çığır açan bir gelişme sergiledi. Hava-hava füzesi kullanarak hedefini başarıyla vuran KIZILELMA, Türk mühendisliğinin ulaştığı seviyeyi gözler önüne serdi. Bakan Şimşek, bu başarıyı değerlendirirken, ilerleyen mühendislik yeteneklerinin güçlü bir kanıtı olduğuna da dikkat çekti.

Star Wars ile Karşılaştırma

Bakan Şimşek, KIZILELMA'nın bu teknolojik başarısını, ünlü bilim kurgu filmi Star Wars ile ilişkilendirerek dikkat çekti. "Bu durum, bir zamanların Star Wars filmleri ile bağdaştırdığımız 'bilim kurgu' gibi hissettiren bir gelişme" diyen Bakan, Türkiye'nin havacılık sektöründe kaydettiği ilerlemenin önemine vurgu yaptı. Bu bağlamda, KIZILELMA'nın başarısının, dünya genelinde de dikkatle izlenmesi gereken bir durum olduğunun altını çizdi.

Uluslararası Düzeyde Etkileri

KIZILELMA'nın bu başarı ile birlikte Türkiye'nin uluslararası havacılık ve savunma sektöründeki konumunu güçlendirmesi bekleniyor. Hava-hava füze sistemlerinin kullanımı, askeri stratejilerde yenilikçi bir yaklaşım sunarken, Türkiye'nin savunma sanayisindeki bağımsızlık hedeflerine de katkı sağlayacak. Bu tür gelişmeler, Türkiye'nin global ölçekteki askeri ve teknolojik rekabet gücünü artırması açısından kritik öneme sahip.

Mehmet Şimşek, KIZILELMA'nın bu başarısıyla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "A remarkable milestone for global aviation and a proud achievement for Türkiye. A strong testament to our advancing engineering capability in an era that once felt like science fiction - the kind we once associated with Star Wars." ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, Türkiye'nin savunma sanayisinde ulaştığı seviyeyi ve gelecekteki hedeflerini net bir şekilde ortaya koydu.