Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinde Çakmakla Yaralanan Futbolcu İçin Taraftar Gözaltına Alındı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, sahada yaşanan olaylarla damga vurdu. Maç sırasında tribünlerden sahaya atılan bir çakmak, Galatasaray futbolcusu Kazımcan Karataş'a isabet ederek yaralanmasına neden oldu. Bu olay üzerine İstanbul Emniyeti, derbi sırasında yaşananları incelemek üzere derhal harekete geçti.

Olayın Gelişimi ve Emniyetin Çalışmaları

Chobani Stadı'nda gerçekleşen karşılaşmanın ardından, Galatasaray'ın attığı gol sonrası taraftarlar arasında coşku patlak verdi. Bu sevinç anında, tribünlerden sahaya doğru atılan çakmak, Kazımcan Karataş'ın başına çarparak yaralanmasına neden oldu. Olayın ardından, İstanbul Emniyeti Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, derhal güvenlik kameralarını incelemeye aldı ve olayın sorumlusunu tespit etmek için çalışmalar başlattı.

Taraftarın Kimliği ve Yasal Süreç

Emniyet güçleri, yapılan incelemeler sonucunda çakmağı sahaya atan taraftarın M.G. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan M.G. hakkında, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla işlem yapıldı. Bu durum, spor müsabakalarında güvenliğin sağlanması ve şiddetin önlenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Olayın ardından Kazımcan Karataş'ın sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, futbolcunun tedavi sürecinin devam ettiği bildirildi. Spor camiasında bu tür olayların yaşanmaması için alınacak önlemlerin önemine vurgu yapılırken, taraftarların stat içinde ve dışında daha dikkatli olmaları gerektiği ifade ediliyor.