KPSS 2026 Sınav Tarihleri ve Başvuru Bilgileri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 yılı sınav takvimine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvuru ve sınav tarihleri netlik kazanmıştır. 2026 yılı içerisinde Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim düzeyinde gerçekleştirilecek olan sınavlar, adaylar için kritik tarihlerle dolu. Adayların bu tarihleri dikkatle takip etmesi gerekmektedir.

2026 KPSS Ortaöğretim Sınav Tarihleri

KPSS Ortaöğretim düzeyine ilişkin başvuru, sınav ve sonuç açıklama tarihleri ÖSYM'nin takviminde kesinleşmiştir. Adaylar, 2026 KPSS Ortaöğretim sınavına başvurularını 27 Ağustos 2026 tarihinde başlayarak, 8 Eylül 2026 tarihine kadar yapabileceklerdir. Sınav tarihi ise 25 Ekim 2026 olarak belirlenmiş olup, sonuçların açıklanması 19 Kasım 2026 tarihinde gerçekleşecektir. Bu tarihler, Ortaöğretim mezunları ve mezun olacak adaylar için büyük önem taşımaktadır.

2026 KPSS Ön Lisans Sınav Tarihleri

ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takvimine göre KPSS Ön Lisans düzeyine ait başvuru, sınav ve sonuç tarihleri de netleşmiştir. Adaylar, 29 Temmuz 2026 tarihinden itibaren başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapabileceklerdir. Başvurular, 10 Ağustos 2026 tarihine kadar devam edecek olup, sınav 4 Ekim 2026'da gerçekleşecektir. Sonuçların açıklanması ise 30 Ekim 2026 tarihinde yapılacaktır. Ön Lisans mezunları için bu tarihler, kariyer hedeflerine ulaşmak adına oldukça kritik bir süreç sunmaktadır.

2026 KPSS Lisans Sınav Tarihleri

KPSS Lisans düzeyindeki tüm oturumlar için tarihlerin belirlenmesiyle birlikte, başvuru ve sonuç açıklama takvimi de kesinleşmiştir. 2026 KPSS Lisans başvuruları, 1 Temmuz 2026 ile 13 Temmuz 2026 tarihleri arasında yalnızca ÖSYM'nin elektronik sistemi üzerinden yapılacaktır. Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavı 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecekken, Alan Bilgisi oturumları 12 ve 13 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacaktır. Sonuçların açıklanması ise 7 Ekim 2026 tarihinde beklenmektedir.

KPSS Başvuru Süreci

KPSS başvuru işlemleri, ÖSYM'nin merkezi elektronik sistemi aracılığıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirilmektedir. Adayların, belirtilen tarihler arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) giriş yaparak, T.C. Kimlik numarası ve ÖSYM şifresi ile başvuru yapmaları gerekmektedir. Şifresi olmayan adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya e-Devlet üzerinden şifre alabilir. Başvuru işlemi sırasında, kimlik, adres ve eğitim bilgilerini kontrol ederek, gerekli güncellemeleri yapmaları önemlidir. Adaylar, girecekleri sınav oturumlarını seçtikten sonra, belirlenen sınav ücretini belirtilen bankalar veya ÖSYM'nin ödeme sistemi aracılığıyla ödemelidir. Ücreti ödenmeyen başvurular, geçersiz sayılacaktır.