Haberin Gündemi Spor Avrupa Şampiyonu Para Masa Tenisci İrem Oluk, Olimpiyat Hedeflerini Belirledi

Avrupa Şampiyonu Para Masa Tenisci İrem Oluk, Olimpiyat Hedeflerini Belirledi

Yayınlanma
14
Avrupa Şampiyonu Para Masa Tenisci İrem Oluk, Olimpiyat Hedeflerini Belirledi
Okunma Süresi: 2 dk

İsveç'te gerçekleştirilen Avrupa Para Masa Tenisi Şampiyonası'nda bir altın ve bir gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atan milli sporcu İrem Oluk, gelecekteki hedeflerini 2026 Dünya Şampiyonası ve 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları olarak belirledi. Genç sporcu, bu önemli organizasyonlarda ülkesini en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlıyor.

Masa Tenisine Başlangıç ve Gelişim Süreci

İrem Oluk, spor hayatına beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle adım attığını ve bu süreçte milli takım antrenörü Yusuf Kılıçkaya ile tanışmasının kariyerinde dönüm noktası olduğunu ifade etti. 2015 yılından beri sürekli olarak masa tenisinin içinde bulunan Oluk, bu sporu hayatının merkezine yerleştirdiğini belirtti. Oluk, "Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları benim asıl hedefim. Ancak önümüzdeki yıl Tayland'da düzenlenecek olan 2026 Dünya Şampiyonası da büyük bir öneme sahip" dedi.

Başarıların Motivasyonu ve Amacı

İrem, Avrupa Para Masa Tenisi Şampiyonası'ndan elde ettiği başarıların, uluslararası arenada daha fazla puan kazanma ve kota alma hedeflerine ulaşma konusunda kendisini motive ettiğini vurguladı. "Açık turnuvalarda puanlar kazanarak sıralamaya girmek ve olimpiyat kotası almak için çalışıyoruz. Avrupa şampiyonluğu, bu yolda bize büyük bir motivasyon sağladı" şeklinde konuştu.

Topluma Verilen Mesaj

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, engelli bireylere ve genç sporculara yönelik bir mesaj veren İrem Oluk, kazandıkları madalyaların yalnızca sportif başarı olmadığını, aynı zamanda birçok kişiye ilham vereceğini söyledi. "Yürüdüğünüz yol ne kadar zorlu olsa da azimle ilerlediğinizde, o yol bir gün sizi zirveye ulaştıracaktır. Bu yolculuğumda zirveye ulaştığımda, diğer arkadaşlarıma da örnek olabilmek için çaba gösteriyorum" ifadelerini kullandı.

Destek ve Başarı

İrem, başarılarının yalnızca kendi çabasıyla değil, arkasında büyük bir ekibin desteğiyle geldiğini de dile getirdi. Antrenörü Yusuf Kılıçkaya ve birlikte yarıştığı Ali Öztürk gibi isimlere teşekkür eden Oluk, "Bu başarılar, çok fazla fedakarlık ve mücadele ile elde edildi. Devamının geleceğini düşünüyorum, çünkü biz bu ulusun daha iyi yerlerde temsil edilmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi.

