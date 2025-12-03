İstanbul'da 3 Aralık 2025 Tarihinde Elektrik Kesintileri Uygulanacak

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ), 3 Aralık 2025 Çarşamba günü İstanbul'da gerçekleştirilecek elektrik kesintilerine ilişkin detayları açıkladı. Planlanan bakım ve onarım çalışmalarından ötürü bazı ilçelerde elektrik verilemeyecek. Bu durum, İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından merakla beklenen "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun gündeme gelmesine neden oldu.

Elektrik Kesintileri Ne Zaman Başlayacak?

BEDAŞ tarafından yapılan açıklamada, 3 Aralık 2025 tarihinde İstanbul genelinde farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri yaşanacağı belirtildi. Bu kesintilerin, bakım çalışmaları gereği planlandığı ve her ilçenin kesinti saatlerinin değişkenlik gösterebileceği vurgulandı. Kesintilerin saatleri ve süresi, ilgili elektrik dağıtım şirketlerinin web sitelerinden takip edilebilecek.

Kesinti Bilgilerine Nasıl Ulaşılır?

İstanbul Anadolu Yakası'nda gerçekleştirilecek elektrik kesintileri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesini ziyaret edebilir. Burada, planlı kesintilerin yer aldığı güncel bilgilere ulaşmak mümkün. Ayrıca, AYEDAŞ'ın internet sayfasında yer alan elektrik kesintisi sorgulama ekranı üzerinden de detaylı bilgi edinilebilir.

BEDAŞ Elektrik Kesintisi Sorgulama İşlemi

İstanbul Avrupa Yakası'ndaki elektrik kesintileri hakkında bilgi almak isteyenler için BEDAŞ, resmi web sitesinde bir Planlı Elektrik Kesinti listesi sunmaktadır. Bu liste, kullanıcıların hangi ilçelerde ve mahallelerde kesinti yaşanacağını öğrenmelerine olanak tanır. BEDAŞ 186 mobil uygulaması üzerinden de kesinti bilgilerine erişim sağlanabilir. Ayrıca, kullanıcılar SMS bilgilendirmesi almak için BEDAŞ’a başvuruda bulunabilirler.

Bu tür planlı elektrik kesintileri, enerji altyapısının sürdürülebilirliği açısından önem taşımaktadır. İlgili şirketler, bakım ve onarım süreçlerinin tamamlanmasının ardından enerji arzını yeniden sağlamak için çalışmalara devam edecektir. Elektrik kesintileriyle ilgili bilgi almak isteyenlerin, belirtilen kaynakları takip etmeleri önerilmektedir.