ChatGPT'ye Reklam Entegrasyonu: Yeni Gelişmeler

Yapay zekâ sohbet botlarının gelir modelleri, abonelik ve kurumsal lisansların ötesine geçerek reklam temelli bir yapıya doğru evriliyor. OpenAI'nin popüler yapay zekâ aracı ChatGPT, Android beta uygulamasında yapılan incelemelerde reklam entegrasyonuna dair dikkat çekici detaylar ortaya koydu. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, bu durum, kullanıcı deneyimini ve şirketin gelir modelini dönüştürme potansiyeline sahip.

Reklam Dönemi Yolda

Webtekno'da yer alan habere göre, ChatGPT'nin Android beta uygulamasının (v1.2025.329) kodlarında yapılan derinlemesine incelemeler, reklam yerleşimleriyle ilgili önemli ipuçları sunmaktadır. Mühendis Tibor Blaho, arama tabanlı cevaplarda gösterilmek üzere tasarlanmış yeni reklam özelliklerine dair bulgulara ulaştı. Bu bulgular arasında "ads feature", "bazaar content" ve "search ads carousel" gibi terimler yer alıyor.

Reklamların Kullanıcı Deneyimindeki Yeri

Beta sürümünde bulunan kodlar, yapay zekâ destekli arama sonuçlarında sponsorlu ürün kartlarının, kayan liste panellerinin ve alışveriş odaklı kartların eklenebileceğini gösteriyor. Bu sistem, kullanıcıların ana sohbet ekranında değil, gerçekleştirdikleri arama sonuçlarında görünmek üzere tasarlanmış durumda. Kullanıcıların, gelecekte ürün karşılaştırmaları yaparken veya alışveriş amaçlı arama gerçekleştirdiklerinde yapay zekâdan aldıkları yanıtlarda sponsorlu kartlar göreceği öngörülüyor.

Pazaryeri İçerik Akışları

Kod satırlarında ayrıca, pazaryeri benzeri içerik akışlarına işaret eden bölümler de bulunuyor. Bu durum, dinamik olarak ürün listeleri sunan kart veya karusel yapılarının hazırlanmakta olduğuna dair bir göstergedir. Reklam sisteminin nasıl işleyeceği ve kullanıcı deneyimini nasıl etkileyeceği konularında henüz resmi bir açıklama yapılmaması, OpenAI’nin bu yenilikleri test aşamasında tuttuğunu gösteriyor.

Sonuç olarak, ChatGPT'nin reklam odaklı bir gelir modeli geliştirmesi, yapay zekâ teknolojilerinin ticari potansiyelini artırma çabalarının bir parçası olarak değerlendirilebilir. Kullanıcıların bu değişimden nasıl etkileneceği ise merakla bekleniyor.