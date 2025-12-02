Karşıyaka, 3. Lig'de Yenilgisiz Şampiyonluk Yarışında

3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekerek, yenilgisiz şampiyonluk hedefinde ilerliyor. Sezon boyunca yalnızca 5 gol yiyen takım, teknik direktör Burhanettin Basatemür yönetiminde son 7 maçta sadece bir gol kalesinde gördü. Karşıyaka, bu hafta Eskişehirspor ile yapacağı kritik karşılaşma öncesinde camiasının desteğini arkasında hissediyor.

Karşıyaka'nın Yükselen Performansı

Bu sezon, Türkiye'deki 139 profesyonel takım arasında yalnızca Karşıyaka, Fenerbahçe ve Sebat Gençlikspor mağlubiyet almadan yoluna devam ediyor. Karşıyaka, alt liglerdeki mücadelelerle birlikte, profesyonel liglerdeki en az gol yiyen ikinci takım olma unvanını elde etti. 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Etimesgutspor ise sadece 4 gol yerken, Karşıyaka'nın kalesinde 5 gol geçmesine izin verildi. Bu durum, takımın defansif disiplininin ve teknik ekibin stratejisinin bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Son 7 Maçta Gösterilen Başarı

Karşıyaka'nın son 7 maçında yalnızca Altay derbisinde bir gol yediği kaydedildi. Bu süreçte, 6 maçta kalesini gole kapatarak dikkat çeken bir performans sergiledi. Son olarak, Denizli İdmanyurduspor karşısında altyapıdan takviye edilen genç oyuncularla sahaya çıkan Karşıyaka, bu maçı 2-0'lık skorla kazandı. Kaleyi koruyan 18 yaşındaki Sadri Ege Dipçi'nin profesyonel kariyerindeki ilk maçında gösterdiği performans, gelecek için umut verici bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Destek ve Beklentiler

Karşıyaka'nın şampiyonluk mücadelesinde önemli bir destek de eski futbol şube yöneticisi Hakan Çeliker'den geldi. Çeliker, takımın Eskişehirspor ile oynayacağı maçın deplasman giderlerini üstlenerek, oyunculara moral sağladı. Bu tür desteklerin, futbolcuların motivasyonunu artırdığı ve takım ruhunu güçlendirdiği ifade ediliyor. Karşıyaka, önümüzdeki zorlu maçta, bu desteğin yanı sıra, sezon boyunca sergilediği başarılı performansı sürdürmeyi hedefliyor.