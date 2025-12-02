Başkan Kurnaz: "Maksat hayvan sevmek değil, siyaset yapmak"

Samsun’un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Kadamut Mahallesi’nde meydana gelen ve dokuz köpeğin telef olmasına neden olan olayla ilgili CHP’li meclis üyelerinin açıklamalarına tepki gösterdi. Kurnaz, "Maksat hayvan sevmek değil, siyaset yapmak" ifadesini kullanarak, muhalefetin bu olayı siyasi çıkarlar doğrultusunda kullandığını öne sürdü.

Telef Olan Köpekler Üzerine Başlatılan Soruşturma

Konu, İlkadım ilçesinde bulunan Kadamut Mahallesi'nde yaşanan olayla gündeme geldi. Burada bir çöp konteynerinde dokuz köpeğin telef olduğu tespit edildi. Olayın ardından hem valilik hem de savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Köpeklerden alınan örnekler, adli tıp kurumunda incelenmeye alındı. İlkadım Belediye Meclisi'nin Aralık ayı toplantısında CHP’li meclis üyeleri, "Sorumlular bulunsun" yazılı afişlerle bu konuyu gündeme taşıdı.

Başkan Kurnaz'ın Açıklamaları

Başkan İhsan Kurnaz, CHP'li meclis üyelerinin açıklamalarını eleştirerek, siyasi malzeme haline getirildiğini savundu. Kurnaz, "Muhalefetin açıklamalarını esefle dinledim. Uzun süredir birbirimizi tanıyoruz. Nasıl gayret ettiğimizi siz de biliyorsunuz. Üzülerek görüyorum ki; maksat hayvanları korumak değil, siyaset yapmak. Orada dokuz canımızın görüntüsü beni üzmüştür. Hayvanları korumak yerine bunun üzerinden siyaset yapılmak isteniyor" dedi.

Barınak Çalışmalarına Dikkat Çekti

Kurnaz, İlkadım Belediyesi'nin sokak hayvanları için yaptığı çalışmalar hakkında bilgi vererek, 17 ilçe içerisinde hayvanları koruma amaçlı adımlar attıklarını belirtti. "20 gün önce meclis üyeleri barınağa götürüldü. Orada şartları gördüler. Biz mükemmel bir şey yaptık demedik. Yeni başladık. İlgili kurumlar, hayvan misafir etmeye başlayabileceğimizi söylediler, biz de başladık. Eksiklerimiz olabilir, çünkü tecrübemiz yok. Ama bu hayvanlar için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

Gelecek Planları ve İhmaller Üzerine Açıklamalar

Barınaktan kaçan hayvanlarla ilgili gerekli yeniliklerin yapılması için çalışmalara başlandığını ifade eden Kurnaz, "Eğer personelimizden kaynaklı bir ihmal olmuşsa, valilik ve savcılık olayı soruşturuyor. Bu soruşturmalar bittiğinde, ilgili kişilerin sorumlulukları belirlenecek. Hayvanlara kötü muamele yapıldığı algısı doğru değil. Oraya getirdiğimiz hayvanlara gözümüz gibi bakıyoruz. Biz o hayvanları işkence yapalım diye mi topluyoruz? Böyle bir şey mümkün mü?" dedi. Ayrıca, hayvanların beslenmesi için mama temin ettiklerini ve veterinerlik ile üniversitenin ilgili fakülteleriyle birlikte rehabilitasyon çalışmalarına başladıklarını belirtti.

İlkadım Belediye Meclisi'nin toplantısı, beş gündem maddesinin ilgili komisyonlara sevk edilmesiyle sona erdi. Bu gelişmeler, ilçedeki hayvan hakları konusunu yeniden gündeme getirmişken, yetkililerin konuyla ilgili yapacakları açıklamalar merakla bekleniyor.