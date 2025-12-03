Dolar
42,4468 %0
Euro
49,5415 %0.32
Gram Altın
5.762,00 % 0,29
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem 23 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 6 Milyarlık Hesap Hacmi Tespit Edildi

23 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 6 Milyarlık Hesap Hacmi Tespit Edildi

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
23 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 6 Milyarlık Hesap Hacmi Tespit Edildi
Okunma Süresi: 2 dk

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde gerçekleştirilen kapsamlı bir operasyonun detaylarını duyurdu. 23 ilde düzenlenen bu operasyonlar sonucunda yasa dışı bahis suçuna karışan 42 şüpheli yakalandı. Operasyonlar, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Jandarma KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları tarafından hayata geçirildi.

Operasyonun Detayları

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, son 1,5 yıl içinde şüphelilerin hesaplarında tespit edilen işlem hacminin 6 milyar 182 milyon lira olduğunu belirtti. Yakalanan şüphelilerden 27'sinin tutuklandığı, 15'inin ise adli kontrol hükümlerine tabi tutulduğuna dikkat çekti. Bu operasyonlar, yasa dışı bahis faaliyetlerinin önlenmesi ve vatandaşların maddi ve manevi zarar görmesinin engellenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Mali Ve Fiziksel Varlıklara El Konuldu

Yerlikaya, operasyonlar sırasında şüphelilere ait yaklaşık 203 milyon lira değerinde 25 ev, arsa ve 25 aracın yanı sıra 428 banka ve 35 kripto hesabına da el konulduğunu aktardı. Yasa dışı bahis oynatan bu kişilerin, internet siteleri üzerinden yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri ve elde ettikleri gelirleri üçüncü şahıslar tarafından açılan kripto para hesapları aracılığıyla uluslararası hesaplara aktardıkları belirlendi. Ayrıca, bu kişiler yasa dışı bahis oynayanlardan komisyon almak suretiyle gelir elde ettikleri tespit edildi.

Hukuki Süreç ve Teşekkür

Yerlikaya, yakalanan şüpheliler hakkında savcılıklar tarafından soruşturma başlatıldığını ifade etti. Bu süreçte emeği geçen güvenlik güçleri ve diğer yetkililere teşekkür etti. Operasyonların görüntüleri de Bakanlık tarafından paylaşılarak kamuoyunun bilgisine sunuldu. Bu tür operasyonların devam edeceği ve yasa dışı faaliyetlerle mücadele konusunda kararlılığın süreceği vurgulandı.

#Gündem
Sina Osmanoğlu Kimdir? Nereli?
Sina Osmanoğlu Kimdir? Nereli?
#Gündem / 03 Aralık 2025
Murat Cemcir'in Sağlık Durumu ve Hayatı
Murat Cemcir'in Sağlık Durumu ve Hayatı
#Gündem / 02 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Bandırma'da Öğrenci Servisi Devrildi: 8 Yaralı
Bandırma'da Öğrenci Servisi Devrildi: 8 Yaralı
Gündem
KPSS 2026 Sınav Tarihleri ve Başvuru Bilgileri
KPSS 2026 Sınav Tarihleri ve Başvuru Bilgileri
Başkan Kurnaz: "Maksat hayvan sevmek değil, siyaset yapmak"
Başkan Kurnaz: "Maksat hayvan sevmek değil, siyaset yapmak"
Eşref Rüya'nın Setinde Neşe Hakim
Eşref Rüya'nın Setinde Neşe Hakim
ChatGPT'ye Reklam Entegrasyonu: Yeni Gelişmeler
ChatGPT'ye Reklam Entegrasyonu: Yeni Gelişmeler
Karşıyaka, 3. Lig'de Yenilgisiz Şampiyonluk Yarışında
Karşıyaka, 3. Lig'de Yenilgisiz Şampiyonluk Yarışında
Balıkesir'de Melki Mantarı Bereketi: Fiyatlar Düşüyor
Balıkesir'de Melki Mantarı Bereketi: Fiyatlar Düşüyor
Ünlü Oyuncu Cemre Cansaatçi'nin Korkunç Deneyimi: Sosyal Medya Tehditleri ve Polise Başvuru
Ünlü Oyuncu Cemre Cansaatçi'nin Korkunç Deneyimi: Sosyal Medya Tehditleri ve Polise Başvuru
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft