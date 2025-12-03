KASIM AYI ENFLASYON VERİLERİ 2025: TÜİK Açıklama Tarihleri ve Ekonomistlerin Beklentileri

2025 yılı Kasım ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Bu veriler, memurlar, emekliler ve kiracılar için büyük önem taşıyor. Aralık ayının gelmesiyle birlikte, birçok vatandaş enflasyon oranlarının açıklanmasını bekliyor. Bu açıklama, Aralık ayı kira artış oranını belirlemenin yanı sıra, Ocak ayında yapılacak memur ve emekli zamlarını da etkileyecek. Peki, TÜİK'in Kasım ayı enflasyon rakamları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? Ekonomistlerin Kasım ayı enflasyon beklentileri neler? İşte detaylar.

Kasim Ayı Enflasyon Verileri Ne Zaman Açıklanacak?

2025 Kasım ayı enflasyon verileri, 3 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak. Bu tarih, birçok kişi için önemli bir dönüm noktası vazifesi görecek. Verilerin açıklanmasıyla birlikte, Aralık ayında uygulanacak kira artış oranı netleşecek ve memur ile emekli maaşlarındaki artışlar için gerekli olan enflasyon farkı belirlenecek.

Ekonomistlerin Kasım Ayı Enflasyon Beklentisi

AA Finans'ın düzenlediği enflasyon beklenti anketine göre, 32 ekonomistin katılımıyla elde edilen sonuçlara göre, Kasım ayı için aylık enflasyon beklentisi ortalama yüzde 1,31 olarak belirlendi. Ekonomistler, bu ay için enflasyon beklentilerini yüzde 1 ile yüzde 1,65 arasında öngörüyor. Bu tahminlere dayanarak, bir önceki ay yüzde 32,87 olan yıllık enflasyonun, Kasım ayında yüzde 31,65 seviyesine düşeceği öngörülüyor.

2025 Yılı Sonu Enflasyon Beklentileri

Kasım ayı itibarıyla ekonomistlerin 2025 yılı sonu için enflasyon beklentisi ise yüzde 31,89 olarak kaydedildi. Bu beklentiler, yıl sonu için yüzde 31 ile yüzde 32,51 aralığında değişiklik göstermektedir. Ekonomistlerin bu tahminleri, genel ekonomik durumu ve mevcut piyasa koşullarını yansıtmakta olup, enflasyonla mücadele stratejileri açısından da önemli bir gösterge niteliği taşımaktadır.

Ekim Ayı Enflasyon Verileri

2025 Ekim ayı enflasyon rakamları ise Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazında yüzde 2,55, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 1,63 artış göstermiştir. Ekim ayı itibarıyla yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 32,87, yurt içi üretici fiyatlarında ise yüzde 27 olarak kaydedilmiştir. Bu veriler, enflasyonun seyri hakkında önemli bilgiler sunmaktadır.

2025 Yılı Aylık Enflasyon Beklentileri

2025 yılı boyunca ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler ise aşağıdaki gibidir: Ocak ayında yüzde 27,58, Şubat ayında yüzde 28,67, Mart ayında yüzde 30,62, Nisan ayında yüzde 31,16, Mayıs ayında yüzde 31,17, Haziran ayında yüzde 30,41, Temmuz ayında yüzde 30,32, Ağustos ayında yüzde 29,70, Eylül ayında yüzde 30,09, Ekim ayında yüzde 31,93 olarak belirlenmiştir. Kasım ayı için ise ekonomistler yüzde 31,89 enflasyon beklentisi sunmaktadır.