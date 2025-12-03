Gürcistan Seyahatinde Yeni Dönem: Sağlık ve Seyahat Sigortası Zorunlu Olacak

Gürcistan, Türk vatandaşlarının ülkeye girişinde köklü bir değişikliğe gidiyor. 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren, sadece çipli kimlik kartı veya pasaport ile seyahat etmek yeterli olmayacak. Yeni düzenlemeye göre, Gürcistan'a giriş yapmak isteyen Türk vatandaşları, geçerli bir seyahat ve sağlık sigortası poliçesi ibraz etmek zorunda kalacak.

Gürcistan'da Yeni Düzenleme

Uzun yıllardır Türkiye ile Gürcistan arasında kimlik kartı ile yapılan geçişler, yılbaşından itibaren sağlık ve seyahat sigortası zorunluluğu ile birlikte yeni bir aşamaya geçiyor. Gürcistan hükümeti, bu kararın arkasında son zamanlarda Türk vatandaşlarının ülkede yaşadığı trafik kazaları ve ani sağlık sorunları gibi olayların neden olduğu yüksek tedavi maliyetleri ve hukuki sorunları gösteriyor. Bu bağlamda, sigortasız gerçekleşen durumların karşılıklı mağduriyetler oluşturduğu ifade ediliyor.

Uygulamanın Ayrıntıları

Yeni düzenleme, Gürcistan Parlamentosu tarafından daha önce kabul edilmişti ancak teknik ve idari nedenlerle 1 Haziran 2024'te yürürlüğe girmesi planlanan uygulama, 1 Ocak 2026'ya ertelendi. Bu tarihten itibaren, Türk vatandaşları kimlik veya pasaport ile ülkeye giriş yapabilecek, ancak bu belgeler tek başına yeterli olmayacak. Her yolcunun, günübirlik ziyaretler dahil olmak üzere geçerli bir seyahat ve sağlık sigortası poliçesi sunması gerekecek.

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası'ndan Açıklama

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Demircioğlu, Gürcistan'ın aldığı kararın yalnızca bir zorluk olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti. Demircioğlu, Türkiye’ye giren yabancı araçlar için zorunlu trafik sigortasının uzun süredir uygulandığını hatırlatarak, Gürcistan’ın insan girişlerinde benzer bir sigorta talep etmesinin iki ülke arasındaki karşılıklılık açısından önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, bu sürecin vatandaşları zorlamadan makul çözümlerle yönetilmesi gerektiğini dile getirdi.

Yeni uygulamanın, Hopa-Sarp Sınır Kapısı üzerinden Batum’a günübirlik geçiş yapan yolcuları da kapsayacağı ve sigorta poliçesi bulunmayan Türk vatandaşlarının Gürcistan’a girişine izin verilmeyeceği belirtildi. Böylece, kısa süreli seyahatlerde de sigorta yaptırmak zorunlu hale geliyor. Bu değişiklik, hem güvenliği artırmayı hem de bölgedeki ticari ve sosyal hareketliliği olumsuz etkilemeden uygulamanın hayata geçirilmesini amaçlıyor.