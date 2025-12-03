Dolar
42,4468 %0
Euro
49,5415 %0.32
Gram Altın
5.762,00 % 0,29
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Magazin Nebahat Çehre’den Dikkat Çeken Moda İtirafı

Nebahat Çehre’den Dikkat Çeken Moda İtirafı

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Nebahat Çehre’den Dikkat Çeken Moda İtirafı
Okunma Süresi: 2 dk

Türk sinemasının ikonik isimlerinden Nebahat Çehre, modaya dair yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündeme geldi. 82 yaşındaki ünlü oyuncu, son katıldığı bir davette basın mensuplarına, 20 yıldır aynı pantolonu giydiğini ifade ederek dikkatleri üzerine çekti. Çehre’nin bu itirafı, hem moda dünyasında hem de sosyal medyada geniş yankı buldu.

Uzun Süreli Moda Tercihi

Aşk-ı Memnu dizisindeki 'Firdevs Yöreoğlu' karakteri ile hafızalarda yer edinen Nebahat Çehre, yıllara meydan okuyan görüntüsü ve tarzıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Davet sırasında mikrofonlara konuşan Çehre, altındaki pantolonun 20 yıldır dolabında olduğunu ve hala keyifle giydiğini belirtti. Bu açıklama, modanın geçici doğasına karşı kalıcı bir stilin savunulması olarak yorumlandı.

Doğallığın Önemi

Nebahat Çehre, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği bir röportajda, doğal görünmeye verdiği önemi vurguladı. Makyajsız görüntülendiğinde basın mensuplarına esprili bir dille sitem eden Çehre, “Hep beni makyajsız yakalıyorsunuz” diyerek bu durumu mizahi bir dille ifade etti. Ünlü oyuncu, güzelliğin sırrının doğallık olduğuna inandığını ve bu nedenle makyajdan çok doğal haline önem verdiğini belirtti.

Modanın ve Güzelliğin İkonu

Nebahat Çehre, sadece oyunculuğu ile değil, aynı zamanda kendine özgü tarzı ve enerjisiyle de dikkat çekiyor. Hem magazin hem de moda dünyasında ilgi odağı olmayı sürdüren Çehre, yaşına rağmen genç görünümünü ve stilini korumayı başarmış durumda. Bu durum, genç nesillere de ilham veriyor ve modanın kişisel bir ifade biçimi olduğunu vurguluyor.

Çehre’nin bu açıklamaları, moda anlayışının ve kişisel stilin yıllar içinde nasıl evrildiğine dair önemli bir tartışma başlatmış durumda. Ünlü oyuncunun 20 yıllık pantolonu, sadece bir giyim eşyası olmanın ötesinde, zamansızlığın ve bireyselliğin bir sembolü haline gelmiş görünüyor.

#Nebahat Çehre
Gürcistan Seyahatinde Yeni Dönem: Sağlık ve Seyahat Sigortası Zorunlu Olacak
Gürcistan Seyahatinde Yeni Dönem: Sağlık ve Seyahat Sigortası Zorunlu Olacak
#Gündem / 03 Aralık 2025
İstanbul'da 3 Aralık 2025 Tarihinde Elektrik Kesintileri Uygulanacak
İstanbul'da 3 Aralık 2025 Tarihinde Elektrik Kesintileri Uygulanacak
#Gündem / 03 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Magazin
Eşref Rüya'nın Setinde Neşe Hakim
Eşref Rüya'nın Setinde Neşe Hakim
Magazin
Ünlü Oyuncu Cemre Cansaatçi'nin Korkunç Deneyimi: Sosyal Medya Tehditleri ve Polise Başvuru
Ünlü Oyuncu Cemre Cansaatçi'nin Korkunç Deneyimi: Sosyal Medya Tehditleri ve Polise Başvuru
23 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 6 Milyarlık Hesap Hacmi Tespit Edildi
23 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 6 Milyarlık Hesap Hacmi Tespit Edildi
Sina Osmanoğlu Kimdir? Nereli?
Sina Osmanoğlu Kimdir? Nereli?
Murat Cemcir'in Sağlık Durumu ve Hayatı
Murat Cemcir'in Sağlık Durumu ve Hayatı
Başkan Kurnaz: "Maksat hayvan sevmek değil, siyaset yapmak"
Başkan Kurnaz: "Maksat hayvan sevmek değil, siyaset yapmak"
ChatGPT'ye Reklam Entegrasyonu: Yeni Gelişmeler
ChatGPT'ye Reklam Entegrasyonu: Yeni Gelişmeler
Karşıyaka, 3. Lig'de Yenilgisiz Şampiyonluk Yarışında
Karşıyaka, 3. Lig'de Yenilgisiz Şampiyonluk Yarışında
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft