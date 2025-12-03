Memur ve Memur Emeklisi Maaş Zammı Ne Kadar Olacak? Enflasyon Rakamlarına Göre Hesaplamalar

Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, memur ve memur emeklilerinin 2026 yılı Ocak ayındaki maaş zammı için beklenen enflasyon farkı netlik kazandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulan verilere göre, Kasım ayındaki aylık enflasyon %0,87 olarak belirlenirken, yıllık enflasyon oranı %31,07 seviyesine ulaştı. Bu rakamlar, memurların 5 aylık enflasyon farkını doğrudan etkilemekte ve maaş artış beklentilerini şekillendirmektedir.

Enflasyon Rakamları ve Hesaplamalar

Memurlar, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında maaş zammı alıyor. Bu süreçte, enflasyon verileri büyük önem taşıyor. Kasım ayı verileri, memur maaşlarının belirlenmesinde kritik bir rol oynamaktadır. Temmuz ayında %2,06, Ağustos'ta %2,04, Eylül'de %3,23 ve Ekim ayında %2,55 olan enflasyon artışları dikkate alındığında, 4 aylık enflasyon farkı %16,55 olarak hesaplanmıştı. Kasım ayındaki %0,87'lik artış ile birlikte, toplam 5 aylık enflasyon farkı %17,55 seviyesine yükseldi.

Aralık Verilerinin Önemi

Bu rakamlar, yeni yılın ilk yarısında uygulanacak zam oranının temelini oluşturuyor. Ancak, net maaş zammının belirlenmesi için Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanması bekleniyor. Aralık verisi, memur maaşlarına yapılacak zam oranını kesinleştirecek ve bu veriler, toplu sözleşme zammı ile birleştirilerek nihai oran belirlenecek. Memur ve memur emeklilerine yapılacak zam, Ocak ayında hesaplara yatırılacak.

Yıllık Enflasyon ve Beklentiler

TÜİK’in son raporuna göre, yıllık enflasyonun %31,07, yılın başına göre ise %29,74 oranında artış göstermesi dikkat çekiyor. Ayrıca, on iki aylık ortalamalara göre enflasyon %35,91 olarak kaydedildi. Bu veriler, memur maaşlarının 2026 Ocak ayında önemli bir artış göstermesi için zemin hazırlıyor.

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, memurlar ve memur emeklileri alacakları zam oranını öğrenecek ve bu süreç, kamu çalışanlarının mali durumunu doğrudan etkileyen bir gelişme olacak.