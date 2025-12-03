Dolar
42,4468 %0
Euro
49,5415 %0.32
Gram Altın
5.762,00 % 0,29
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Magazin Eşref Rüya'da Gerilim Tavan Yapacak!

Eşref Rüya'da Gerilim Tavan Yapacak!

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Eşref Rüya'da Gerilim Tavan Yapacak!
Okunma Süresi: 2 dk

Kanal D'nin popüler dizisi Eşref Rüya'nın yeni bölümü, izleyicileri gerilim dolu anlarla buluşturmaya hazırlanıyor. Bu akşam yayınlanacak bölümde, Eşref'in Nisan'a hediye edeceği dinleme cihazı içeren kolye, ilişkilerinde yeni bir dönüm noktasını temsil ediyor. Çiğdem'in, Eşref'in yakın çevresinden birinin hain olabileceği yönündeki uyarıları, Eşref'in zihninde kuşku tohumları ekiyor ve bu durum, dizinin dinamiklerini etkiliyor.

Şüphe ve Güven Arasındaki Denge

Eşref Tek, Çiğdem'in sözlerini dikkate alarak Nisan'a yönelik şüphelerini gidermeye çalışıyor. Nisan'ın, olası bir muhbirlik yapıp yapmadığını öğrenmek için harekete geçen Eşref, geçmişte Çiğdem'e yaptığı gibi Nisan'a da dinleme cihazı barındıran bir kolye hediye etmeye karar veriyor. Bu hediye, Eşref'in içsel çatışmasını derinleştirirken, izleyiciler için de merak unsuru oluşturuyor.

Eşref-Nisan İlişkisi Üzerinde Oyunlar

Dizinin yeni tanıtımında, Eşref ve Nisan'ın baş başa geçirdikleri bir yemekte yaşanan anlar dikkat çekiyor. Nisan, Çiğdem'in kendisine "Eğer sana bir şey hediye ediyorsa" dediğini hatırladığında, bu durum karşısında büyük bir şaşkınlık yaşıyor. İzleyiciler, bu anların ardından Nisan’ın Eşref'e karşı duyduğu güvenin sarsılıp sarsılmayacağını merak ediyor. Eşref'in niyetinin ne olduğu ve bu durumun ilişkilerine nasıl bir etki yapacağı, yeni bölümde netlik kazanacak.

Yayın Bilgileri

Eşref Rüya, Tims&B yapımcılığı ile ekrana gelmeye devam ediyor. Gerilim dolu yeni bölümü, bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de izleyicilerle buluşacak. Dizi, her hafta olduğu gibi bu bölümde de izleyicilere sürükleyici bir hikaye sunmayı hedefliyor.

#Haberler
#Magazin
2025'in En İyi Android Telefonları Açıklandı
2025'in En İyi Android Telefonları Açıklandı
#Teknoloji / 03 Aralık 2025
Avrupa Şampiyonu Para Masa Tenisci İrem Oluk, Olimpiyat Hedeflerini Belirledi
Avrupa Şampiyonu Para Masa Tenisci İrem Oluk, Olimpiyat Hedeflerini Belirledi
#Spor / 03 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Magazin
Nebahat Çehre’den Dikkat Çeken Moda İtirafı
Nebahat Çehre’den Dikkat Çeken Moda İtirafı
Magazin
Eşref Rüya'nın Setinde Neşe Hakim
Eşref Rüya'nın Setinde Neşe Hakim
Memur ve Memur Emeklisi Maaş Zammı Ne Kadar Olacak? Enflasyon Rakamlarına Göre Hesaplamalar
Memur ve Memur Emeklisi Maaş Zammı Ne Kadar Olacak? Enflasyon Rakamlarına Göre Hesaplamalar
Kasım Ayı Enflasyon Verileri Açıklandı
Kasım Ayı Enflasyon Verileri Açıklandı
KASIM AYI ENFLASYON VERİLERİ 2025: TÜİK Açıklama Tarihleri ve Ekonomistlerin Beklentileri
KASIM AYI ENFLASYON VERİLERİ 2025: TÜİK Açıklama Tarihleri ve Ekonomistlerin Beklentileri
Gürcistan Seyahatinde Yeni Dönem: Sağlık ve Seyahat Sigortası Zorunlu Olacak
Gürcistan Seyahatinde Yeni Dönem: Sağlık ve Seyahat Sigortası Zorunlu Olacak
İstanbul'da 3 Aralık 2025 Tarihinde Elektrik Kesintileri Uygulanacak
İstanbul'da 3 Aralık 2025 Tarihinde Elektrik Kesintileri Uygulanacak
23 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 6 Milyarlık Hesap Hacmi Tespit Edildi
23 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 6 Milyarlık Hesap Hacmi Tespit Edildi
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft