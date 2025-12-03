2025'in En İyi Android Telefonları Açıklandı

2025 yılı itibarıyla Android telefon pazarında en yüksek performansı sunan cihazların listesi, teknoloji dünyasında büyük bir merak uyandırdı. Özellikle Çin merkezli markaların liderliğinde oluşan bu liste, kullanıcıların tercihlerini ve pazar dinamiklerini de gözler önüne seriyor. Akıllı telefonlara yönelik testleriyle tanınan AnTuTu, yaptığı kapsamlı testler sonucunda 2025’in en iyi Android telefonlarını belirledi. Listede Çinli markaların yoğunluğu dikkat çekiyor.

Red Magic 11 Pro Zirvede

Kasım 2025 itibarıyla en iyi performans gösteren Android telefonların başında Red Magic 11 Pro yer alıyor. Çinli teknoloji şirketi Nubia tarafından üretilen bu model, Türkiye’de henüz satışa sunulmamış olsa da, global pazarda dikkat çeken özellikleriyle öne çıkıyor. Yüksek oyun performansı ve gelişmiş grafik yetenekleri ile oyuncuların ilgisini çeken Red Magic 11 Pro, bu yılın en çok beklenen cihazlarından biri olma özelliği taşıyor.

iQOO 15 İkinci Sırada

Listede ikinci sırayı alan iQOO 15, BBK Electronics bünyesinde faaliyet gösteren iQOO markasının amiral gemisi olarak tanıtıldı. Özellikle satışa çıktığı ilk günlerde Çin’de rekor satış rakamlarına ulaşması, bu modelin kullanıcılar tarafından büyük ilgi gördüğünü gösteriyor. Gelişmiş teknik özellikleri ve kullanıcı dostu tasarımı ile dikkat çeken iQOO 15, özellikle genç kullanıcılar arasında popülerlik kazanmış durumda.

OnePlus 15 Üçüncü Sırada

2025’in en iyi Android telefonları listesinde üçüncü sırada yer alan OnePlus 15, yenilikçi tasarımı ve yüksek teknik özellikleriyle öne çıkıyor. Bu model, 165 Hz yenileme hızı ile piyasaya sürülen ilk akıllı telefon olma özelliğini taşıyor. OnePlus 15’in sunduğu akıcı kullanıcı deneyimi, kullanıcıların daha iyi bir görsel deneyim yaşamasına olanak tanıyor.

Poco X Serisi ve Realme GT 6T

Amiral gemisi altı telefonlar kategorisinde ise dikkat çeken iki model bulunuyor. Poco X7 Pro, bu segmentte zirvede yer alırken, Poco X6 Pro ikinci sırayı alıyor. Realme GT 6T ise yapılan testlerin sonucunda üçüncü sırada kendine yer buluyor. Bu telefonlar, uygun fiyatları ve yüksek performanslarıyla kullanıcıların ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

2025 yılı itibarıyla Android telefon pazarında yaşanan bu rekabet, kullanıcılar için daha fazla seçenek ve daha yüksek performans anlamına geliyor. Gelecek dönemde bu modellerin nasıl bir etki yaratacağı merakla bekleniyor.