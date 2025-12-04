Ünlü Oyuncu Ceyda Ateş, Sağlık Sorununu Duyurdu

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Ceyda Ateş, son paylaşımıyla hayranlarını endişelendirdi. Ünlü oyuncu, kolundaki yırtığın ilerlediğini ve sağlık durumuna dair endişelerini paylaştı. Ceyda Ateş, geçmişte "Adını Feriha Koydum" dizisinde canlandırdığı 'Hande' karakteriyle tanınmış ve geniş kitlelerce tanınmıştır.

Amerika'da Yeni Bir Hayat

Ceyda Ateş, iş insanı Buğra Toplusoy ile evlendikten sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınmış ve burada yeni bir yaşam kurmuştur. Evliliği, bir kız çocuğu ile taçlandıran Ateş, kızı Talia ile anneliğin tadını çıkarırken mesleğine ara vermişti. Ancak, son dönemde sağlık sorunları nedeniyle sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar dikkat çekmeye başladı.

Sağlık Sorunları ve Tedavi Süreci

Ateş, son paylaşımlarında yaşadığı sağlık sorununu şu sözlerle dile getirdi: "Kolumdaki yırtık iyice ilerledi ve ağrısı çekilmez halde. Tedavi oldum ama etki etmedi. Ameliyat işin sonu ama olmak istemiyorum." Bu açıklamanın ardından, sağlık durumu hakkında daha fazla bilgi vermek üzere eşiyle birlikte hastaneye giden Ateş, omzuna yapılan iğne işlemini takipçileriyle paylaştı.

Ağrılarının Nedeni: Kalsiyum Birikmesi

Hastane kontrolleri sonucunda Ceyda Ateş'in yaşadığı ağrıların sebebinin omzunda oluşan kalsiyum birikmesi olduğu tespit edildi. Ateş, sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı: "Omzumda kalsiyum birikmesi var. Ameliyat son seçenek olarak düşünülüyor çünkü oldukça zorlu bir işlem. Doktor, 'En sevmediğim ameliyatlardan biri' dedi. Bu kalsiyum birikmesi yoğun ağrıya neden oluyormuş." Şu anda bölgeye kortizonlu iğne uygulandığını ve üç hafta sonra kontrol edileceğini belirtti.

Ceyda Ateş'in sağlık durumu ve tedavi süreci, takipçileri ve hayranları tarafından dikkatle izleniyor. Ünlü oyuncunun sosyal medya paylaşımları, sevenleri tarafından büyük ilgiyle takip edilirken, yaşadığı zorlu süreçte destek mesajları da gelmeye devam ediyor.