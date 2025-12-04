Dolar
42,4621 %0.03
Euro
49,6543 %0.19
Gram Altın
5.732,84 % -0,13
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Magazin Ünlü Oyuncu Ceyda Ateş, Sağlık Sorununu Duyurdu

Ünlü Oyuncu Ceyda Ateş, Sağlık Sorununu Duyurdu

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Ünlü Oyuncu Ceyda Ateş, Sağlık Sorununu Duyurdu
Okunma Süresi: 2 dk

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Ceyda Ateş, son paylaşımıyla hayranlarını endişelendirdi. Ünlü oyuncu, kolundaki yırtığın ilerlediğini ve sağlık durumuna dair endişelerini paylaştı. Ceyda Ateş, geçmişte "Adını Feriha Koydum" dizisinde canlandırdığı 'Hande' karakteriyle tanınmış ve geniş kitlelerce tanınmıştır.

Amerika'da Yeni Bir Hayat

Ceyda Ateş, iş insanı Buğra Toplusoy ile evlendikten sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınmış ve burada yeni bir yaşam kurmuştur. Evliliği, bir kız çocuğu ile taçlandıran Ateş, kızı Talia ile anneliğin tadını çıkarırken mesleğine ara vermişti. Ancak, son dönemde sağlık sorunları nedeniyle sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar dikkat çekmeye başladı.

Sağlık Sorunları ve Tedavi Süreci

Ateş, son paylaşımlarında yaşadığı sağlık sorununu şu sözlerle dile getirdi: "Kolumdaki yırtık iyice ilerledi ve ağrısı çekilmez halde. Tedavi oldum ama etki etmedi. Ameliyat işin sonu ama olmak istemiyorum." Bu açıklamanın ardından, sağlık durumu hakkında daha fazla bilgi vermek üzere eşiyle birlikte hastaneye giden Ateş, omzuna yapılan iğne işlemini takipçileriyle paylaştı.

Ağrılarının Nedeni: Kalsiyum Birikmesi

Hastane kontrolleri sonucunda Ceyda Ateş'in yaşadığı ağrıların sebebinin omzunda oluşan kalsiyum birikmesi olduğu tespit edildi. Ateş, sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı: "Omzumda kalsiyum birikmesi var. Ameliyat son seçenek olarak düşünülüyor çünkü oldukça zorlu bir işlem. Doktor, 'En sevmediğim ameliyatlardan biri' dedi. Bu kalsiyum birikmesi yoğun ağrıya neden oluyormuş." Şu anda bölgeye kortizonlu iğne uygulandığını ve üç hafta sonra kontrol edileceğini belirtti.

Ceyda Ateş'in sağlık durumu ve tedavi süreci, takipçileri ve hayranları tarafından dikkatle izleniyor. Ünlü oyuncunun sosyal medya paylaşımları, sevenleri tarafından büyük ilgiyle takip edilirken, yaşadığı zorlu süreçte destek mesajları da gelmeye devam ediyor.

#Ameliyat
#Ceyda Ateş
#Oyuncu
AÖF Sınav Tarihleri ve Giriş Belgeleri Hakkında Bilgiler
AÖF Sınav Tarihleri ve Giriş Belgeleri Hakkında Bilgiler
#Gündem / 04 Aralık 2025
Friends Yıldızı Matthew Perry'nin Ölümünde İlk Tutuklama Gerçekleşti
Friends Yıldızı Matthew Perry'nin Ölümünde İlk Tutuklama Gerçekleşti
#Magazin / 04 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Magazin
Hasan Can Kaya'nın Taksici İtirafı Sonrası Yaşanan Şok Anlar
Hasan Can Kaya'nın Taksici İtirafı Sonrası Yaşanan Şok Anlar
Magazin
Eşref Rüya'da Gerilim Tavan Yapacak!
Eşref Rüya'da Gerilim Tavan Yapacak!
MHP Lideri Bahçeli'den Terörsüz Türkiye ve İBB Soruşturmasına İlişkin Açıklamalar
MHP Lideri Bahçeli'den Terörsüz Türkiye ve İBB Soruşturmasına İlişkin Açıklamalar
Dustin Brown Kimdir, Kariyer Özeti? Kaç Yaşında ve Nereli?
Dustin Brown Kimdir, Kariyer Özeti? Kaç Yaşında ve Nereli?
Emekli Promosyon Kampanyaları Aralık 2025: En Yüksek Promosyon Veren Banka Hangisi?
Emekli Promosyon Kampanyaları Aralık 2025: En Yüksek Promosyon Veren Banka Hangisi?
2024 KPSS’ye Giren Herkes Başvurabilecek: 2500 Memur Alımı Başlıyor!
2024 KPSS’ye Giren Herkes Başvurabilecek: 2500 Memur Alımı Başlıyor!
3 Aralık 2025 Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı: Tutar 409 Milyon TL’yi Aştı
3 Aralık 2025 Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı: Tutar 409 Milyon TL’yi Aştı
League of Legends (LoL) 2026 Yeni Sezon Ne Zaman Başlayacak?
League of Legends (LoL) 2026 Yeni Sezon Ne Zaman Başlayacak?
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft