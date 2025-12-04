Dolar
42,4621 %0.03
Euro
49,6543 %0.19
Gram Altın
5.732,84 % -0,13
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem AÖF Sınav Tarihleri ve Giriş Belgeleri Hakkında Bilgiler

AÖF Sınav Tarihleri ve Giriş Belgeleri Hakkında Bilgiler

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
AÖF Sınav Tarihleri ve Giriş Belgeleri Hakkında Bilgiler
Okunma Süresi: 2 dk

2025-2026 Öğretim Yılı Güz Dönemi'ne ait Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavlarının tarihleri ve giriş belgeleri, öğrenciler için önemli bir gündem maddesi haline geldi. Aralık ayının gelmesiyle birlikte özellikle sınav tarihleri ve yerleri hakkında bilgi edinmek isteyen öğrenciler, resmi kaynaklara yönelmeye başladı.

AÖF Sınav Giriş Belgeleri Yayımlandı

Anadolu Üniversitesi, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruda, 2025-2026 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı için giriş belgelerinin yayımlandığını bildirdi. Öğrenciler, sınav giriş belgelerine bu linkten ulaşabilirler. Bu belgelerin edinilmesi, sınavlara katılım için zorunlu bir adım olarak öne çıkıyor.

AÖF Sınav Tarihleri

2025-2026 öğretim yılı güz dönemi sınavlarının tarihleri de netleşti. Güz dönemi ara sınavları 06-07 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Ardından, güz dönemi final sınavları 17-18 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak. Bahar dönemi sınavları ise şu şekilde planlandı: Bahar dönemi ara sınavı 04-05 Nisan 2026, bahar dönemi final sınavı 09-10 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Ayrıca, AÖF yaz okulu sınavı 22 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak.

Öğrencilerin bu tarihleri dikkate alarak sınav hazırlıklarını yapmaları, akademik başarı için kritik bir öneme sahip. Sınav süreleri ve içerikleri hakkında detaylı bilgiye Anadolu Üniversitesi'nin resmi web sitesi üzerinden ulaşmak mümkün. AÖF öğrencileri, giriş belgelerini zamanında edinerek sınav gününde herhangi bir sorun yaşamamak için gerekli adımları atmalıdır.

#Aöf Sınav Tarihleri
Friends Yıldızı Matthew Perry'nin Ölümünde İlk Tutuklama Gerçekleşti
Friends Yıldızı Matthew Perry'nin Ölümünde İlk Tutuklama Gerçekleşti
#Magazin / 04 Aralık 2025
MHP Lideri Bahçeli'den Terörsüz Türkiye ve İBB Soruşturmasına İlişkin Açıklamalar
MHP Lideri Bahçeli'den Terörsüz Türkiye ve İBB Soruşturmasına İlişkin Açıklamalar
#Gündem / 04 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Dustin Brown Kimdir, Kariyer Özeti? Kaç Yaşında ve Nereli?
Dustin Brown Kimdir, Kariyer Özeti? Kaç Yaşında ve Nereli?
Gündem
Aralık 2025 DFSK Fiyat Listesi: 1,5 Milyona C-SUV!
Aralık 2025 DFSK Fiyat Listesi: 1,5 Milyona C-SUV!
Emekli Promosyon Kampanyaları Aralık 2025: En Yüksek Promosyon Veren Banka Hangisi?
Emekli Promosyon Kampanyaları Aralık 2025: En Yüksek Promosyon Veren Banka Hangisi?
2024 KPSS’ye Giren Herkes Başvurabilecek: 2500 Memur Alımı Başlıyor!
2024 KPSS’ye Giren Herkes Başvurabilecek: 2500 Memur Alımı Başlıyor!
3 Aralık 2025 Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı: Tutar 409 Milyon TL’yi Aştı
3 Aralık 2025 Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı: Tutar 409 Milyon TL’yi Aştı
League of Legends (LoL) 2026 Yeni Sezon Ne Zaman Başlayacak?
League of Legends (LoL) 2026 Yeni Sezon Ne Zaman Başlayacak?
Nisan Ara Tatili Ne Zaman? 2026 Sömestr ve Yaz Tatili Takvimi Belli Oldu!
Nisan Ara Tatili Ne Zaman? 2026 Sömestr ve Yaz Tatili Takvimi Belli Oldu!
Üniversite Öğrencilerine Vergisiz Teknoloji Müjdesi!
Üniversite Öğrencilerine Vergisiz Teknoloji Müjdesi!
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft