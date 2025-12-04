AÖF Sınav Tarihleri ve Giriş Belgeleri Hakkında Bilgiler

2025-2026 Öğretim Yılı Güz Dönemi'ne ait Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavlarının tarihleri ve giriş belgeleri, öğrenciler için önemli bir gündem maddesi haline geldi. Aralık ayının gelmesiyle birlikte özellikle sınav tarihleri ve yerleri hakkında bilgi edinmek isteyen öğrenciler, resmi kaynaklara yönelmeye başladı.

AÖF Sınav Giriş Belgeleri Yayımlandı

Anadolu Üniversitesi, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruda, 2025-2026 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı için giriş belgelerinin yayımlandığını bildirdi. Öğrenciler, sınav giriş belgelerine bu linkten ulaşabilirler. Bu belgelerin edinilmesi, sınavlara katılım için zorunlu bir adım olarak öne çıkıyor.

AÖF Sınav Tarihleri

2025-2026 öğretim yılı güz dönemi sınavlarının tarihleri de netleşti. Güz dönemi ara sınavları 06-07 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Ardından, güz dönemi final sınavları 17-18 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak. Bahar dönemi sınavları ise şu şekilde planlandı: Bahar dönemi ara sınavı 04-05 Nisan 2026, bahar dönemi final sınavı 09-10 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Ayrıca, AÖF yaz okulu sınavı 22 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak.

Öğrencilerin bu tarihleri dikkate alarak sınav hazırlıklarını yapmaları, akademik başarı için kritik bir öneme sahip. Sınav süreleri ve içerikleri hakkında detaylı bilgiye Anadolu Üniversitesi'nin resmi web sitesi üzerinden ulaşmak mümkün. AÖF öğrencileri, giriş belgelerini zamanında edinerek sınav gününde herhangi bir sorun yaşamamak için gerekli adımları atmalıdır.