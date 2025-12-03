Emekli Promosyon Kampanyaları Aralık 2025: En Yüksek Promosyon Veren Banka Hangisi?

Emekliler için bankaların sunduğu promosyon kampanyaları Aralık 2025 itibarıyla hız kazandı. Emekli maaşını belirli bir bankaya taşımayı taahhüt eden emekliler, 12.000 TL'den başlayarak 30.000 TL'yi aşan promosyonlar ve ek ödüller kazanabiliyor. Peki, en yüksek promosyon hangi bankada, hangi şartlarla veriliyor? İşte bankaların güncel promosyon teklifleri:

1. VakıfBank – 30.000 TL’ye Varan Promosyon

Promosyon: 12.000 TL’ye kadar nakit + kredi kartı alışverişine 18.000 TL ek ödeme

Şart: VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile 9 ay boyunca her ay en az 1.000 TL alışveriş yapılması

Geçerlilik: 1 Ekim 2025 – 31 Ocak 2026 arası yeni emekli maaş müşterileri

2. Yapı Kredi – 30.000 TL Nakit Promosyon

Dönem: 19 Eylül – 31 Aralık 2025

Şart: 3 yıllık taahhütle SGK emekli maaşını taşıyan herkes yararlanabiliyor

Ek avantajlar: Kredi kartı harcamalarına ilave ödül yok

3. Kuveyt Türk – 27.500 TL’ye Varan Altın Puan Promosyonu

Ana promosyon: 24.000 TL nakit

Ek kampanyalar:

Sağlam Kart ile 1.000 TL harcamaya 1.000 TL altın puan

Her fatura talimatı için 500 TL, toplamda 2.500 TL altın puan

Toplam Kazanım: 27.500 TL

4. Garanti BBVA – 25.000 TL’ye Varan Promosyon ve Ödül

Nakit promosyon: 15.000 TL

Ek kazançlar:

Kart harcamalarına 6.000 TL

Avans Hesap harcamalarına 2.000 TL

Yeni sigorta poliçesine 2.000 TL bonus

5. TEB – 21.000 TL’ye Varan Promosyon

Ana promosyon: 12.000 TL

Ek kazanç: Otomatik fatura talimatına 9.000 TL ek ödeme

Şart: Elektrik veya doğalgaz faturası zorunlu

6. DenizBank – 27.000 TL’ye Varan Toplam Kazanım

Nakit promosyon: 12.000 TL

Ek ürün koşullarıyla: Kredi kartı, fatura talimatı, kredili mevduat hesabı kullanımıyla 15.000 TL ek promosyon

7. İş Bankası – 15.000 TL’ye Varan Promosyon

Ana promosyon: 15.000 TL

Ek avantajlar:

Maximum Kart aidatsız kullanım

Ücretsiz para transferi

İndirimli faizli Ek Hesap

8. Ziraat Bankası – 12.000 TL’ye Varan Promosyon

Koşul: 3 yıllık taahhüt

Başvuru yolları: Şube, Ziraat Mobil, ATM, SMS, internet şubesi

9. Halkbank – 12.000 TL’ye Varan Promosyon

Brüt maaş aralıklarına göre ödeme:

10.000 TL - 14.999 TL: 8.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

Promosyon Almak İçin Gerekli Genel Şartlar:

3 yıl boyunca maaşı aynı bankadan almayı taahhüt etmek

Bazı kampanyalarda ek ürün (kredi kartı, fatura talimatı vb.) kullanmak

Yeni müşteri olmak veya önceki promosyon süresinin bitmiş olması

Son Başvuru Tarihleri:

Çoğu kampanya 31 Aralık 2025’te sona eriyor.

Detaylı bilgi ve başvuru için ilgili bankanın şubesine veya mobil uygulamasına başvurabilirsiniz.