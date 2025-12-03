Emekli Promosyon Kampanyaları Aralık 2025: En Yüksek Promosyon Veren Banka Hangisi?

Emekliler için bankaların sunduğu promosyon kampanyaları Aralık 2025 itibarıyla hız kazandı. Emekli maaşını belirli bir bankaya taşımayı taahhüt eden emekliler, 12.000 TL'den başlayarak 30.000 TL'yi aşan promosyonlar ve ek ödüller kazanabiliyor. Peki, en yüksek promosyon hangi bankada, hangi şartlarla veriliyor? İşte bankaların güncel promosyon teklifleri:
1. VakıfBank – 30.000 TL’ye Varan Promosyon
Promosyon: 12.000 TL’ye kadar nakit + kredi kartı alışverişine 18.000 TL ek ödeme
Şart: VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile 9 ay boyunca her ay en az 1.000 TL alışveriş yapılması
Geçerlilik: 1 Ekim 2025 – 31 Ocak 2026 arası yeni emekli maaş müşterileri
2. Yapı Kredi – 30.000 TL Nakit Promosyon
Dönem: 19 Eylül – 31 Aralık 2025
Şart: 3 yıllık taahhütle SGK emekli maaşını taşıyan herkes yararlanabiliyor
Ek avantajlar: Kredi kartı harcamalarına ilave ödül yok
3. Kuveyt Türk – 27.500 TL’ye Varan Altın Puan Promosyonu
Ana promosyon: 24.000 TL nakit
Ek kampanyalar:
Sağlam Kart ile 1.000 TL harcamaya 1.000 TL altın puan
Her fatura talimatı için 500 TL, toplamda 2.500 TL altın puan
Toplam Kazanım: 27.500 TL
4. Garanti BBVA – 25.000 TL’ye Varan Promosyon ve Ödül
Nakit promosyon: 15.000 TL
Ek kazançlar:
Kart harcamalarına 6.000 TL
Avans Hesap harcamalarına 2.000 TL
Yeni sigorta poliçesine 2.000 TL bonus
5. TEB – 21.000 TL’ye Varan Promosyon
Ana promosyon: 12.000 TL
Ek kazanç: Otomatik fatura talimatına 9.000 TL ek ödeme
Şart: Elektrik veya doğalgaz faturası zorunlu
6. DenizBank – 27.000 TL’ye Varan Toplam Kazanım
Nakit promosyon: 12.000 TL
Ek ürün koşullarıyla: Kredi kartı, fatura talimatı, kredili mevduat hesabı kullanımıyla 15.000 TL ek promosyon
7. İş Bankası – 15.000 TL’ye Varan Promosyon
Ana promosyon: 15.000 TL
Ek avantajlar:
Maximum Kart aidatsız kullanım
Ücretsiz para transferi
İndirimli faizli Ek Hesap
8. Ziraat Bankası – 12.000 TL’ye Varan Promosyon
Koşul: 3 yıllık taahhüt
Başvuru yolları: Şube, Ziraat Mobil, ATM, SMS, internet şubesi
9. Halkbank – 12.000 TL’ye Varan Promosyon
Brüt maaş aralıklarına göre ödeme:
10.000 TL - 14.999 TL: 8.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
Promosyon Almak İçin Gerekli Genel Şartlar:
3 yıl boyunca maaşı aynı bankadan almayı taahhüt etmek
Bazı kampanyalarda ek ürün (kredi kartı, fatura talimatı vb.) kullanmak
Yeni müşteri olmak veya önceki promosyon süresinin bitmiş olması
Son Başvuru Tarihleri:
Çoğu kampanya 31 Aralık 2025’te sona eriyor.
Detaylı bilgi ve başvuru için ilgili bankanın şubesine veya mobil uygulamasına başvurabilirsiniz.